“El ladrón pasó dos veces”: Motociclista intenta asaltar a una reportera en vivo

Una escena de tensión y sorpresa se volvió viral en redes sociales, luego de que una periodista argentina fuera víctima de un intento de asalto en plena transmisión en vivo. El hecho ocurrió en Córdova y quedó completamente registrado por la cámara de su equipo de prensa.

La reportera Sofía Pérez se encontraba informando sobre la muerte de 68 personas en Argentina a causa de fentanilo contaminado, cuando un motociclista se aproximó de manera sorpresiva. En las imágenes se observa cómo se mueve la imagen,

De acuerdo con lo informado desde el propio canal C5N, “se la escucha a la movilera dar un grito de susto por la aparición de un motochorro quien arrebata el celular donde se estaba haciendo el móvil y que estaba colocado sobre un trípode”.

El camarógrafo “Beto” Pereyra logra esquivar el intento de robo. “Nos sacaron el celular en vivo, chicos. Qué basura”, expresó Pérez segundos después de lo ocurrido.

“Estamos bien. No se lo llevó al celular porque el camarógrafo agarró fuertísimo el celular”, dijo la periodista. Además, reveló que el sujeto ya había pasado anteriormente por el lugar.

“No sé si ustedes lo vieron, pero pasó dos veces. La primera vez que se atravesó pidió perdón y pensé que quería estacionar en moto, con casco, y no lo logró. Después se cruzó de nuevo y de ahí le quiso agarrar el celular” dijo Pérez conmocionada.