Así será la atención bancaria durante el feriado del 10 de agosto

Este lunes 11 de agosto es feriado nacional por la conmemoración del Primer Grito de Independencia del Ecuador. De acuerdo con el calendario oficial, el descanso se traslada al lunes para conformar un puente de tres días que inicia el sábado 9 de agosto.

PUBLICIDAD

[ Lista de feriado de agosto de 2025Opens in new window ]

Durante este periodo, los bancos privados en el país han confirmado que se mantendrá la provisión de servicios financieros a través de diversos canales, según informó la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca).

Entre los principales medios disponibles están los cajeros automáticos, que continuarán operativos para retiros, consultas y algunas operaciones básicas. También estarán disponibles los corresponsales no bancarios, ubicados en locales comerciales como tiendas, farmacias, supermercados y otros establecimientos que permiten realizar pagos, transferencias y retiros de efectivo.

Otro canal que se mantiene plenamente funcional es la banca digital, a través de aplicaciones en celulares, tabletas y computadoras. Asobanca recomienda a la ciudadanía optar por esta vía para realizar sus transacciones, ya que ofrece mayor comodidad, seguridad y rapidez.

“Los canales digitales permiten a los usuarios realizar operaciones bancarias sin necesidad de acudir a una agencia. Esto resulta especialmente útil durante los feriados, cuando muchas oficinas físicas no están habilitadas”, destaca el comunicado de Asobanca.

Asimismo, se sugiere a los usuarios consultar previamente en los sitios web o redes sociales oficiales de sus bancos la disponibilidad de servicios específicos, como horarios de atención o sucursales habilitadas, en caso de requerir atención presencial excepcional.

Cabe recordar que, conforme a la Ley de Feriados vigente, los días de descanso obligatorio no se recuperan y son aplicables para todos los sectores laborales, públicos y privados, a escala nacional.

PUBLICIDAD

Durante los feriados, se incrementa el uso de canales digitales y servicios remotos, por lo que se recomienda mantener actualizadas las claves de seguridad y evitar realizar transacciones desde redes públicas de Wi-Fi, como medida preventiva ante posibles fraudes.

La banca ecuatoriana reafirma su compromiso de estar presente y disponible para los ciudadanos incluso en días de asueto, facilitando el acceso continuo a los servicios financieros esenciales.