Tiroteo en base militar de Georgia: 5 soldados heridos y bloqueo total en Fort Stewart

Este miércoles 6 de agosto de 2025, un incidente con tirador activo en la base militar Fort Stewart, Georgia, dejó cinco soldados heridos tras disparos en la zona de la Segunda Brigada Blindada. La base, la mayor del Este de EE.UU., fue bloqueada desde las 11:04 a.m. EDT, se cerraron todas las puertas de acceso y se ordenó a los miembros resguardarse. El supuesto agresor ya fue detenido, y las autoridades continúan con las investigaciones.

PUBLICIDAD

¿Dónde y cuándo ocurrió el tiroteo y quiénes resultaron afectados?

El tiroteo se produjo en el área operativa del Second Armored Brigade Combat Team alrededor de las 11:04 a.m., lo que motivó un bloqueo total de Fort Stewart, incluyendo escuelas dentro y fuera de la instalación. Al menos cinco soldados fueron transportados a hospitales locales con heridas de gravedad no especificada. No se han reportado víctimas fatales por ahora.

¿Quién es el sospechoso y qué se sabe sobre su detención?

Aunque Fort Stewart confirmó que un tirador fue identificado y arrestado, no se ha revelado su identidad ni vínculos con las víctimas. Se sabe que las autoridades están colaborando activamente, y la Oficina del Sheriff del Condado de Liberty y el FBI brindan apoyo en la investigación del incidente.

¿Cuál fue la respuesta institucional y el contexto regional?

El gobernador de Georgia, Brian Kemp, expresó su pesar por la tragedia y pidió a los ciudadanos orar por los heridos y sus familias. También confirmó que mantiene comunicación fluida con las autoridades de la base para coordinar esfuerzos. Mientras tanto, se exhortó a la comunidad militar a permanecer tranquilos y seguir los protocolos de seguridad.

Fort Stewart, a unos 40 millas al suroeste de Savannah, aloja a miles de soldados, personal civil y sus familias. Las escuelas del complejo, incluyendo tres primarias con cerca de 1 400 estudiantes, fueron puestas en confinamiento como medida preventiva.