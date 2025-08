La sociedad venezolana se encuentra conmocionada tras el fallecimiento de Angely Alexander Benavides, una joven modelo de 17 años que fue hallada sin vida en la casa de su novio, un día después de su graduación del nivel medio superior. El hecho ocurrió en Ciudad Guayana, estado Bolívar, y hasta el momento no se han emitido versiones oficiales por parte del Ministerio Público de Venezuela.

PUBLICIDAD

[ - Lea También: Hallan en glaciar el cuerpo de un hombre desaparecido hace 28 añosOpens in new window ]

Un futuro prometedor truncado

Angely había compartido su felicidad en redes sociales el viernes 1 de agosto, donde celebraba la culminación de sus estudios como Técnico Medio en Telemática. En las imágenes difundidas aparecía sonriente, acompañada de sus familiares, amigos y docentes durante la ceremonia.

Además de sus logros académicos, la joven participaba como candidata en el certamen de belleza Reina del Cacao 2025, uno de los eventos culturales más importantes del estado Bolívar. También se identificaba como atleta en sus redes sociales.

Estudiante y modelo fue hallada sin vida en casa de su novio, un día después de su graduación. Imagen: Redes Sociales

Hallazgo y misterio

Según reportes de medios locales, Angely fue encontrada sin vida en el domicilio de su pareja, cuya identidad no ha sido revelada. Las circunstancias de su muerte no han sido esclarecidas, y las autoridades no han ofrecido detalles públicos hasta el momento. La familia de la joven ha mantenido absoluto hermetismo, lo que ha generado un clima de especulación en torno a lo ocurrido.

A través de redes sociales, se viralizaron imágenes del funeral de la adolescente y cientos de mensajes de condolencias de amigos, excompañeros y allegados, lamentando su partida y enviando fuerza a sus padres y hermanos.

Estudiante y modelo fue hallada sin vida en casa de su novio, un día después de su graduación. Imagen: Redes Sociales

Sin pronunciamiento oficial

Hasta el cierre de esta nota, el Ministerio Público venezolano no ha reportado personas detenidas ni ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las causas del fallecimiento. Se espera que en los próximos días se emita un comunicado que aclare lo sucedido y que permita frenar la difusión de versiones no confirmadas que circulan en el espacio digital.

La repentina muerte de Angely Benavides ha generado una profunda tristeza en su comunidad y ha puesto en el centro del debate la necesidad de transparencia institucional ante hechos de conmoción pública.