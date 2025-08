Empezó a usar inyecciones para bajar de peso y esto fue lo que le ocurrió por un efecto secundario

La historia de Claire Reid, residente de Aberdeen (Reino Unido), ha dado la vuelta al mundo tras compartir los efectos devastadores que sufrió al usar inyecciones para adelgazar de tipo GLP-1, similares a Ozempic. En declaraciones al diario británico The Sun, confesó que su motivación era simple: poder usar la ropa que había comprado para unas vacaciones en Dubái con su hija.

“Estaba harta de no poder ponerme mi ropa. No era tan grande, pero quería sentirme bien en vacaciones”, contó la madre de dos hijos. Compró las inyecciones a través de una farmacia online confiable, pagando unas £200 al mes. Solo tuvo que llenar un cuestionario para acceder al fármaco, sin que nadie la evaluara médicamente.

Rápida pérdida de peso, pero con graves consecuencias

En solo cuatro meses, Claire perdió más de 27 kilos. Pasó de 15 a 11 piedras (de aproximadamente 95 kg a 70 kg). Sin embargo, en junio empezó a sentirse mal: no podía comer ni beber sin náuseas. Su orina se tornó negra, signo de deshidratación severa. “Me sentía muy mal. No tenía apetito. Me desmayaba al final del día porque no tenía energía.”

Según contó a The Sun, en una ocasión colapsó dentro del auto mientras sus hijos la acompañaban. Ellos, alarmados, la llevaron al hospital, donde fue ingresada durante una semana y se le aplicó un tratamiento intravenoso de emergencia. Los médicos le informaron que las inyecciones podrían estar relacionadas con su estado de salud.

“Pensé que podía morir”

Claire reveló que no quería contarle a nadie por vergüenza. “Pensé que podía morir. Nunca me había sentido así. El cuerpo necesita alimento y agua, y yo no podía retener nada”. Aunque ya dejó el tratamiento, asegura que aún tiene dificultades para comer y su energía no se ha recuperado del todo.

Los peligros de las inyecciones GLP-1 sin supervisión

Los fármacos de tipo GLP-1, como Ozempic o Wegovy, fueron desarrollados para tratar la diabetes tipo 2, pero su uso se ha popularizado para adelgazar debido a su efecto supresor del apetito. Aunque muchas personas los utilizan con éxito, los expertos advierten que pueden tener efectos secundarios graves si no se administran bajo supervisión médica.

Entre los efectos comunes están náuseas, vómitos, diarrea y estreñimiento. Pero en casos más serios pueden causar pancreatitis, problemas renales, alteraciones visuales e incluso hipoglucemia.

“No hay suficiente conciencia”

Claire ahora busca alertar a otras personas sobre los riesgos de comprar este tipo de medicamentos por internet. “Todos quieren perder peso, pero no hay suficiente conciencia sobre los peligros. Los que te venden esto no te ven, no te dan seguimiento, solo llenas un formulario y listo”.

Su testimonio, recogido por The Sun, ha generado reacciones divididas en redes sociales, donde muchos piden mayor regulación para este tipo de tratamientos y más campañas educativas sobre salud y bienestar.