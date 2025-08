Las autoridades de Argentina investigan el presunto feminicidio de una joven de 24 años identificada como Érica Almirón Romero, ocurrido la noche del 27 de julio de 2025 en la localidad de Resistencia, provincia del Chaco. El principal sospechoso del crimen es su expareja, un agente policial llamado Joaquín Alfredo Pérez, quien fue detenido horas después del hecho.

PUBLICIDAD

[ - Lea También: Mujer tenía 34 años y murió en plena rutina de ejercicio en el gimnasioOpens in new window ]

Según los primeros reportes, el cuerpo de Érica fue hallado sin signos vitales en el interior de su departamento. El hallazgo fue realizado por su actual pareja, quien alertó de inmediato a los servicios de emergencia. A pesar de los esfuerzos de los paramédicos por reanimarla, solo se pudo confirmar su deceso. Los indicios preliminares apuntan a que la causa de muerte habría sido asfixia, aunque se están a la espera de los resultados oficiales de la autopsia.

Una carta escrita a mano por el presunto feminicida salió a la luz tras el crimen. En ella, Joaquín Pérez confiesa el ataque a su expareja y pide perdón a sus familiares. El documento fue entregado por los padres del agente a las autoridades, tras percatarse de su desaparición. “Maté a Érica, lo siento mamá. Fue por venganza”, se leía en una de las frases más contundentes.

En otro fragmento, Pérez asegura que “no lo quería hacer”, pero que su “orgullo y celos fueron fuertes”. En su misiva, también revela que creía que Érica seguía con vida al momento de su huida, aunque temía que lo denunciara. “Les escribo esta carta para que sepan que me voy de Resistencia... creo que ella está viva, pero sé que me va a denunciar y no quiero sufrir”, apuntó.

La macabra confesión de un policía que aceptó haber matado a su novia: “he ido a buscar venganza”.

El mensaje también expone un arrepentimiento cargado de angustia y autoacusación: “Fracasé como hijo, hermano y tío. Me arruiné solo. Mi soledad y mi angustia me llevaron a esto”, concluye.

La Policía del Chaco confirmó la detención de Pérez tras recibir la carta y emitir la orden de captura. El caso ha conmocionado a la opinión pública argentina, mientras el sistema judicial inicia el proceso legal contra el acusado por el delito de feminicidio.