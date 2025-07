Reabren caso Ivana Smit: modelo cayó desde un piso 20 tras fiesta con magnate y su esposa

El trágico fallecimiento de la modelo neerlandesa Ivana Smit, ocurrido en 2017 en Kuala Lumpur, ha dado un giro inesperado tras la decisión de la Justicia malasia de reabrir el caso. La joven, de solo 18 años, cayó desnuda desde el piso 20 del departamento de un magnate estadounidense y su esposa. Aunque en su momento se catalogó como un accidente, las inconsistencias en la investigación y la presión constante de su madre han reactivado el expediente.

Los hechos

La noche del 6 de diciembre de 2017, Ivana fue invitada a una fiesta privada en el lujoso departamento de Alexander Amado Johnson, empresario vinculado al mundo de las criptomonedas, y su esposa Luna, de 32 años. Testigos confirmaron consumo de drogas y alcohol en el lugar. Horas después, el cuerpo de la modelo fue hallado en el balcón del sexto piso del edificio, totalmente desnudo, tras una caída desde una altura de 20 pisos.

Johnson y su esposa admitieron haber tenido un encuentro sexual con Ivana esa noche, pero aseguraron que estaban dormidos al momento del suceso. El informe toxicológico inicial indicó la presencia de cocaína, alcohol y PMMA, una sustancia psicoactiva. Pese a ello, la versión oficial apuntó a una caída accidental.

Rechazan la explicación

Desde el inicio, la familia de Ivana rechazó esa explicación. Su madre, Christina Verstappen, denunció irregularidades graves: no se recogió ADN de forma adecuada, se halló ADN de Johnson bajo las uñas de Ivana y la escena del hecho no fue preservada correctamente. La jueza Roz Mawar Rozain, al ordenar la reapertura del caso, destacó negligencia forense, entrevistas sin protocolo y falta de rigor en las pruebas.

“Mi hija merecía justicia desde el primer día. No puedo traerla de regreso, pero al menos quiero la verdad”, declaró Verstappen. Tras años de lucha, viajes a Malasia, contratación de forenses privados y movilización internacional, logró que la Justicia reconociera las fallas del proceso original y ordenara una indemnización de 265 mil dólares.

Los peritos contratados por la familia sostienen que Ivana podría haber estado inconsciente antes de caer y que la combinación de sustancias no explica por sí sola una caída desde esa altura. La hipótesis de homicidio no ha sido descartada y Johnson y su esposa continúan bajo escrutinio, aunque no han sido imputados.

La reapertura del caso representa un paso para esclarecer uno de los episodios más oscuros en la industria de la moda internacional. La opinión pública vuelve a centrarse en un crimen que, seis años después, sigue envuelto en dudas.