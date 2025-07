Influencer fue hallada en “descomposición”, la historia detrás de la Hannah Moody

La influencer y entusiasta del senderismo Hannah Moody fue hallada fallecida y en estado de descomposición cerca del sendero Gateway Trailhead, en el McDowell Sonoran Preserve (Arizona), tras ser reportada desaparecida en la noche del 21 de mayo de 2025.

PUBLICIDAD

Su muerte, ocurrida el 22 de mayo, fue determinada por las autoridades como un caso de exposición ambiental al calor, con temperaturas superiores a los 40 °C. No se encontraron señales de violencia ni uso de sustancias prohibidas en su cuerpo, lo que reafirma su muerte como accidental.

¿Qué condiciones se registraron durante su desaparición?

Las temperaturas alcanzaron los 103 °F (≈39–40 °C) en esa jornada, cargadas de calor del desierto. Moody partió sola a caminar alrededor de las 08:00 a.m. del 21 de mayo, pero al no regresar ni responder mensajes, amigos notificaron su desaparición a las 7:50.

El operativo de búsqueda incluyó drones, unidades terrestres y aéreas; su cuerpo fue localizado el 22 de mayo, aproximadamente 600 yardas (550 m) fuera del sendero, hacia el mediodía, tras una intensa labor de rescate.

Hannah Moody Captura de pantalla.

¿Qué revela el informe de la autopsia?

El examen forense indicó abrasiones en el hombro derecho y extremidades inferiores y signos avanzados de descomposición, compatibles con exposición prolongada al calor. La toxicología resultó negativa en alcohol, drogas recreativas o medicamentos prescritos, y no se identificaron condiciones médicas previas que la enfermaran.

El forense concluyó que su muerte fue accidental y atribuyó la causa directamente al golpe de calor ambiental.

¿Quién era Hannah Moody y qué legado dejó?

Con cerca de 45 000 seguidores en Instagram, Hannah se destacaba por compartir reflexiones cristianas y sus aventuras al aire libre. Su último post, titulado “Hikes with Han | part 1”, contenía un mensaje inspirador: “There can always be something positive in every situation…” .

Su madre, Terri Moody, expresó que la muerte de su hija «fue prevenible» y pidió a los amantes del senderismo caminar acompañados y estar bien preparados para el calor. Un homenaje en forma de caminata al amanecer fue organizado el 31 de mayo, día que habría sido su cumpleaños 32