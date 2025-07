Salto al vacío, sin permisos ni seguridad: AMC Quito sancionó actividad de jumping en puente de la González Suárez

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) inició un procedimiento de sanción contra un ciudadano que promovía y realizaba saltos tipo jumping (puenting) desde el puente de la avenida González Suárez, al norte de Quito, sin contar con los permisos municipales correspondientes.

Durante la inspección, se constató que el ciudadano no contaba con autorización municipal ni con el respaldo de una operadora turística registrada ante el Ministerio de Turismo, como exige la normativa nacional para actividades de aventura.

“La ausencia de permisos tanto gubernamentales como municipales, equipos certificados y personal calificado para dirigir estas prácticas multiplica el riesgo de accidentes graves. No se puede improvisar en actividades extremas donde está en juego la vida de las personas”, advirtió Sheyla Méndez, instructora de la AMC.

Según el Código Municipal, la persona que realice cualquier tipo de actividad comercial en el espacio público sin los permisos municipales podría enfrentar una multa del 50 % de un salario básico, es decir, USD 235.

Gustavo Chiriboga, supervisor de la AMC, hizo un llamado a la ciudadanía y advirtió: “Estas prácticas sin autorización ni supervisión técnica no son inofensivas, pueden poner en riesgo vidas. Exhortamos a la ciudadanía a no exponer su integridad física participando en deportes extremos que no cuenten con certificaciones, permisos, ni personal especializado”.