¿Las universidades serán obsoletas?, las palabras de Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, afirmó contundentemente que las universidades ya no preparan a los estudiantes para las profesiones actuales, en una entrevista realizada el 28 de abril de 2025 con el comediante Theo Von. Criticó el alto costo de la educación y la deuda estudiantil, y señaló que esta desconexión entre enseñanza académica y necesidades del mercado laboral podría generar un cambio profundo en el sistema.

¿Qué dijo Zuckerberg sobre las universidades y el empleo?

En su intervención, Zuckerberg declaró:

No estoy seguro de que la universidad esté preparando a la gente para los trabajos que necesitan hoy en día. Creo que hay un gran problema en eso, y todos los problemas de la deuda estudiantil son… realmente graves.Agregó una crítica directa al modelo financiero universitario:

La universidad es muy cara para mucha gente y luego, al graduarte, estás endeudadoY advirtió sobre una posible transformación del sistema educativo tradicional:

Habrá que hacer un ajuste de cuentas... y la gente tendrá que determinar si tiene sentido. Decir: “Quizás no todos necesiten ir a la universidad” es casi un tabú.

¿Por qué considera que la universidad está desfasada respecto al mercado laboral?

Zuckerberg criticó el desfase entre lo que enseñan las universidades y las habilidades demandadas en la economía moderna. Enfatizó que muchos estudiantes incurren en deuda sin garantías de empleo al graduarse:

“Si no te prepara para los trabajos que necesitas y estás empezando con un gran problema financiero… creo que eso no es bueno”.Según él, la proliferación de tecnologías como la inteligencia artificial y la automatización exige un enfoque práctico que muchas instituciones no ofrecen.