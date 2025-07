Joven denuncia agresión por parte de un taxista informal en Quito: “me dijo sucia y muerta de hambre”

Una joven usuaria relató en redes sociales la agresión verbal que sufrió por parte de un taxista informal en Quito. Según su testimonio, el hecho ocurrió cuando solicitó una carrera mediante una aplicación móvil debido a que debía llegar a un evento.

La denunciante explicó que, al pedir el servicio, notó que el conductor estaba a solo dos minutos de distancia, por lo que intentó llamarlo para confirmar el punto de encuentro. Sin embargo, al no recibir respuesta, volvió a insistir mediante la misma aplicación.

“Yo timbro y timbro para confirmar el punto de encuentro y el conductor no contestó. Me timbra y súper grosero me dice: ‘¡¿Por qué me timbras por la aplicación si eso no sirve?!’. Me quedé impactada”, relató la joven, quien estaba acompañada por su hermana.

La situación escaló cuando el conductor comenzó a gritarle al teléfono por una confusión con la ubicación. Según cuenta la víctima, el hombre le reclamó con gritos si se encontraba en la avenida Mariana de Jesús. Por temor y al estar nerviosa, decidió colgar la llamada.

Minutos después, optó por cancelar el viaje y buscar otra opción. En el sistema de la aplicación, calificó al conductor como “grosero”. Esto provocó una reacción aún más violenta: el chofer le escribió por el chat de la app e incluso por WhatsApp, enviándole una serie de insultos.

Entre los mensajes ofensivos se leen frases como: “muerta de hambre”, “baratera”, “puerca”, “sucia”, y “aprende a ser justa y legal”. La joven respondió que no era de Quito y que desconocía las tarifas locales, pero esto no detuvo la agresión verbal.

La víctima cuestionó el comportamiento del conductor, especialmente porque este tenía un alto número de carreras registradas en la plataforma. Pese a la situación, aseguró que no iba a tolerar ese tipo de tratos y decidió hacer pública la agresión para alertar a otros usuarios.

Este caso ha desatado críticas hacia las plataformas de transporte por la falta de filtros en la conducta de sus afiliados. Usuarios piden a las empresas responsables reforzar sus protocolos de seguridad y sancionar este tipo de conductas, que ponen en riesgo emocional y psicológico a los pasajeros.