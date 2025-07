Agresión policial Florida: brutal detención de William McNeil Jr. desata polémica

En un controvertido incidente ocurrido el 19 de febrero en Jacksonville, William McNeil Jr., un hombre negro de 22 años, fue detenido tras una infracción del semáforo por presunto uso de luces diurnas. Un video viral captó a un agente rompiendo el vidrio del vehículo y golpeando a McNeil en la cara, incluso mientras estaba sentado y con las manos en alto, lo que generó indignación nacional.

Tras el suceso, tanto el Fiscal estatal como la Oficina del Sheriff de Jacksonville iniciaron indagaciones administrativas, aunque no presentaron cargos criminales contra el oficial.

¿Qué postura oficial adoptó la policía de Jacksonville tras la viralización del video de McNeil Jr.?

McNeil fue detenido durante una parada de tráfico por supuestamente no llevar las luces delanteras encendidas, a pesar de que era de día y no había mal clima. Él cuestionó la parada y solicitó hablar con un supervisor, lo que escaló la situación.

En las imágenes —publicadas desde teléfonos celulares y respaldadas por la defensa— se ve al oficial Bowers romper el vidrio y golpear a McNeil repetidamente. Luego fue arrastrado fuera del carro y golpeado de nuevo.

Postura de las autoridades

El sheriff T.K. Waters y el fiscal estatal sostuvieron que, aunque el incidente parece “feísimo”, los policías no cometieron delitos. El fiscal explicó que, si bien McNeil no descabezó, se mantuvo tranquilo e incluso con las manos al aire, se le encontró una navaja en el piso del vehículo, presuntamente tras la detención; no obstante, esta evidencia no aparece en el video original.

El oficial Bowers fue separado temporalmente de sus funciones mientras sigue la investigación administrativa

Reacción pública y legal

Los abogados de McNeil, Ben Crump y Harry Daniels, calificaron la acción como brutalidad policial, insistiendo en que el joven “nunca fue una amenaza”. El video provocó indignación en redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook y X, donde amplió el debate sobre el uso excesivo de la fuerza contra civiles, especialmente en comunidades afroestadounidenses.

McNeil se declaró culpable por conducir con licencia suspendida y por resistencia sin violencia; las otras infracciones fueron descartadas. Sufrió una fractura dental, múltiples heridas y una conmoción craneal, y actualmente lidera un llamado a la rendición de cuentas