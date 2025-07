Profesora de twerk estaba de vacaciones con amigos y murió tras ser golpeada por la hélice de un barco

Julina de Lannoy, una reconocida instructora de twerk oriunda de Aruba, se encontraba de vacaciones con seis amigos en Italia. El pasado sábado, alquilaron una lancha para recorrer el pintoresco Lago Como, al norte del país.

Durante el recorrido, otra embarcación conducida por un hombre local de 44 años colisionó frontalmente con la lancha en la que viajaban. El impacto hizo que Julina cayera al agua, donde fue alcanzada por la hélice del otro bote.

Sufrió una herida mortal en la pierna

La joven sufrió una grave lesión en la pierna causada por las aspas de la hélice. Pese a que fue rescatada con vida y trasladada rápidamente a un hospital cercano, los médicos no lograron salvarla debido a la gravedad de la herida.

Investigación abierta por posible error de maniobra

Las autoridades italianas incautaron ambas embarcaciones y abrieron una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente. Se analiza si hubo un error de maniobra por parte del conductor del segundo bote, quien también fue hospitalizado y se encuentra bajo observación. Fue sometido a un test de alcoholemia.

Los amigos de Julina declararon que su lancha se desplazaba a baja velocidad cuando ocurrió la colisión.

¿Quién era Julina de Lannoy?

Julina, de 33 años, era fundadora de Caribbean Twerk Brussels, proyecto que creó en 2022 para enseñar esta disciplina de baile urbano en Bélgica y Ámsterdam. Comenzó su carrera como instructora en Luxemburgo en 2020.

Además de su pasión por el baile, trabajaba en una tienda departamental en Bruselas y había colaborado en Aruba con la International Order of the Rainbow for Girls, una organización juvenil de liderazgo femenino.