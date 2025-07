Emprendedores de la nueva generación, los que fusionan el arte culinario con la maestría del contenido digital

Mientras Guayaquil celebra sus 490 años de fundación, la ciudad se viste de fiesta y, entre sus vibrantes tradiciones, emerge un nuevo tipo de espíritu emprendedor.

PUBLICIDAD

Lejos de la imagen tradicional del comerciante que espera en su local, una generación de jóvenes guayaquileños está redefiniendo el juego, fusionando el arte culinario con la maestría del contenido digital.

Para ellos, cada plato no es solo una delicia para el paladar, sino también una oportunidad para contar una historia, conectar con su público y construir una comunidad sólida. Metro Ecuador entrevistó a cuatro jóvenes visionarios que están saboreando el éxito al llevar sus marcas más allá de las paredes de sus cocinas, directo a las pantallas de sus consumidores.

Josué Cárdenas: humanizando el sabor de los súperfrutos

Josué Cárdenas, la mente maestra detrás de Açaí Lovers & Quentão (@Acai_lovers.ec, @quentaoec), ha encontrado la fórmula para vender helados a base de súperfrutos como el açaí y la pitahaya: humanizar la marca. Para Josué, las redes sociales son el escenario donde sus clientes se convierten en los verdaderos protagonistas. “Nuestra estrategia principal es la humanización de la marca, lo que la hace más relatable y crea una conexión emocional auténtica”, afirma Cárdenas.

Josué Cárdenas, de Açaí Lovers & Quentão, elabora helados de superfrutas en Guayaquil, conectando con su público al humanizar la marca y convertir a sus clientes en protagonistas.

Este joven emprendedor, con la valentía que caracteriza al guayaquileño, busca construir un futuro próspero e innovador para su ciudad. “En nuestra marca, escuchamos a nuestros clientes y trabajamos con las comunidades para impulsar juntos el desarrollo a través de nuestros productos”, explica. Josué visualiza una Guayaquil “más conectada, más humana, más auténtica, donde el emprendedor ya no quiere solo vender, quiere contar su historia, conectar desde el corazón, hacer que el cliente no solo compre, sino que se sienta parte de algo”. Sus helados no son solo refrescantes, son una invitación a formar parte de una experiencia.

‘Furioso’: Furia es sabor con carácter auténtico

Desde sus hamburguesas y sánduches en Furia (@furia.st_ec), ‘Furiso’ ha encontrado su voz en las redes sociales mostrando su personalidad “auténtica”.

Lo que comenzó sin una estrategia clara, se convirtió en un éxito rotundo al darse cuenta de que “al ser súper auténtico conectas con el público”. ‘Furioso’ no teme mostrarse tal cual es, incluso con su lenguaje de “alto calibre”, porque es su esencia. “La estrategia es ser yo mismo en las redes y darle ese toque, esa brocha de autenticidad a la marca”, subraya.

PUBLICIDAD

'Furioso' conecta con sus clientes siendo él mismo. Para esta nueva generación de emprendedores, el carácter auténtico es el mejor ingrediente.

El espíritu de acción y riesgo define a ‘Furioso’. “Pienso que sino te arriesgas, no conocerás el resultado”, comparte, aplicando esta filosofía a cada problema que surge, resolviéndolo “ayer, no mañana”.

Para ‘Furioso’, la conexión futura con el público radica en la autenticidad. “El público ya no quiere la portada bonita o que salga alguien tratando de vender algo”, sentencia. La tendencia es que el consumidor se sienta “identificado, me agrada, me cae bien, me parece auténtico, me parece real”, lejos de sentirse obligado a consumir. Furia no solo vende comida, vende una experiencia “cruda, real y con carácter”.

Rafael Cruz: Jugos que conectan historias

Para Rafael Cruz, el innovador detrás de Jugos del Día OnC (@jugosdeldia, @onc.drink), la clave está en la versatilidad.

Sus bebidas naturales y jugos de fruta llegan a un público “multi-target” que va desde niños hasta adultos mayores, y su estrategia de comunicación se adapta a cada uno. “Para la mayoría de mi público lo que más sirve es las recomendaciones y ponerme en el papel como que yo también soy usuario”, comenta Rafael.

Rafael Cruz, el cerebro detrás de Jugos del Día OnC (@jugosdeldia), no solo vende bebidas naturales; crea conexiones.

Sus videos, con un lenguaje “muy normal” y ediciones dinámicas, son un testimonio de su enfoque auténtico. “Hago muchos reviews con clientes y me tomo muy muy personal el papel de dar un video tipo experiencia de usuario y dar como un testimonio”, añade.

La “madera” del guayaquileño se refleja en su forma de ofrecer el producto. “Siempre ir confiados a pesar de que somos jóvenes siempre ser lo más claros posible y siempre saber que el producto que estamos ofreciendo es bueno”, asegura.

Rafael destaca la importancia de una buena relación no solo con los clientes, sino también con los proveedores, quienes son clave para sortear las dificultades en un país “en conflicto”. De cara al futuro, percibe una relación cada vez más cercana entre empresas y consumidores, donde la inteligencia artificial será una herramienta para optimizar la atención, pero la excelencia y la respuesta rápida seguirán siendo fundamentales.

Renatto González, sabor real en la comida y en el contenido

Renatto González, el creador de las hamburguesas de autor Bendito (@creoenbendito), entiende que “hoy las marcas no solo venden productos, sino experiencias y formas de pensar”.

Las redes sociales son su lienzo para mostrar no solo lo que hace, sino el por qué. “Nos gusta compartir contenido que conecte emocionalmente, ya sea una frase que te haga reír o pensar, una ilustración que te inspire o un momento real atrás del equipo”, explica Renatto. Su estrategia clave: mantenerse genuino.

Renatto González (@creoenbendito) adapta su marca sin perder su esencia, conectando con su público a través de la autenticidad y la participación.

El espíritu guayaquileño de Renatto se manifiesta en su capacidad de “resolver, de actuar rápido, de pensar en soluciones fuera de lo convencional”. A pesar de los retos del mercado, Bendito se ha reinventado, manteniendo su esencia.

Renatto visualiza una conexión cada vez más “horizontal” entre emprendedores y audiencia, donde la participación del público será clave. “Veo tendencias claras hacia la personalización, el contenido en tiempo real, la autenticidad total”, afirma. Para él, más allá de la tecnología, “lo que va a marcar la diferencia es la capacidad de contar historias reales, humanas, coherentes, y ahí en Guayaquil tiene mucho que aportar”.

Estos cuatro jóvenes emprendedores son un claro ejemplo de la evolución del espíritu guayaquileño: trabajadores, innovadores y, sobre todo, creadores de contenido.

En el marco de los 490 años de la Perla del Pacífico, sus historias demuestran que el buen sabor de Guayaquil no solo se encuentra en sus platos, sino también en las pantallas, donde cada interacción construye una comunidad y celebra el ingenio de una nueva generación.