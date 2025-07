El cine está de luto, actor de Kill Bill y Perros de Reserva falleció

El carismático actor Michael Madsen, célebre por sus roles como “Mr. Blonde” en Reservoir Dogs y Budd en Kill Bill, falleció a los 67 años este jueves 3 de julio en su hogar de Malibu por un paro cardíaco, confirmaron Reuters, People y NBC Los Angeles.

Madsen fue hallado sin señales vitales en su residencia por autoridades locales tras una llamada al 911, y su manager Ron Smith declaró que murió de “natural causes” tras sufrir un infarto. No se detectó violencia ni uso de sustancias ilícitas.

Nacido el 25 de septiembre de 1957 en Chicago, Madsen gozó de una carrera de más de cuatro décadas en cine y televisión. Saltó a la fama en 1992 gracias a Reservoir Dogs de Quentin Tarantino, donde interpretó al violento Mr. Blonde. Posteriormente actuó en Thelma & Louise (1991), Donnie Brasco (1997), Kill Bill: Vol. 2 (2004) y Once Upon a Time in Hollywood (2019), entre otros títulos emblemáticos.

En los últimos años, Madsen apareció en películas independientes como Resurrection Road, Concessions y Cookbook for Southern Housewives, y estaba por lanzar su libro Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems, aún en edición.

También era poeta y voz en videojuegos (–GTA III, Dishonored). Su trayectoria incluyó trabajos en cine, televisión y narración de videojuegos.

Sus seis hijos, incluidos los actores Christian y Virginia Madsen (hermana), sobreviven a la pérdida. El mundo del cine le recordará por su rostro brutal y presente hipnótico, esencial en el estilo de narración de violencia psicológica pop que definió Tarantino en los 90. Su legado como villano icónico y figura multifacética en la cultura popular permanecerá vivamente.