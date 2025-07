Boxeadora rusa desata indignación tras hacer fumar a un orangután con un cigarrillo electrónico

La luchadora de MMA y boxeadora rusa, Anastasia Luchkina, se grabó grabada mientras inhalaba un cigarrillo electrónico y luego se lo ofrecía a un orangután en el parque safari Taigan, ubicado en Crimea.

En el video se observa al animal inhalando varias veces y exhalando el vapor, escena que publicó en redes sociales y que rápidamente se volvió viral. El hecho ocurrió el 30 de junio de 2025 y desató una ola de críticas en las redes sociales.

Reacciones en redes y sanciones en proceso

El acto fue calificado como un abuso contra la fauna silvestre, y provocó la reacciones de grupos como People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) Reino Unido, que condenó la acción y criticó las condiciones del parque. También se cuestionó el manejo de los animales dentro del recinto.

Según el medio ruso Sport Express, la organización deportiva mencionó que la conducta de Luchkina será revisada por su comisión disciplinaria y ética, además mencionó que la boxeadora podría enfrentarse a sanciones según el Código de Ética vigente, la penalización podría ir desde una reprimenda hasta la suspensión temporal de competencias.

Por el mismo medio el presidente de La Federación Rusa de Boxeo, Umar Kremlev, mencionó “La federación local de boxeo debe tomar las riendas de la situación y mantener una conversación explicativa, explicando quién es el atleta y qué valores representa. Tal comportamiento es inaceptable en la familia del boxeo y en cualquier otro deporte”.

El caso continúa en investigación

Hasta el momento, no se ha confirmado si la atleta enfrentará consecuencias legales por su acción. Sin embargo, tanto autoridades deportivas como defensores de animales exigen que se tomen medidas ejemplares para evitar que se repitan estos casos.

El parque Taigan también está en la mira por la falta de control sobre el contacto entre visitantes y animales.