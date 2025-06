Video de agresión contra mamá con bebé en los brazos enciende alarmas en Quito

Un video que muestra a un hombre agrediendo físicamente a una mujer con un bebé en brazos, mientras otro niño es testigo de la escena en un taxi, ha sacudido las redes sociales en Ecuador.

PUBLICIDAD

El incidente, presuntamente ocurrido en el Comité del Pueblo, al norte de Quito. La difusión del video, que gracias a la visibilidad de las placas del vehículo permitió su rápida viralización, ha generado una ola de indignación y condena en la esfera digital.

La ciudadanía exige respuestas inmediatas de las autoridades. Se espera una pronta acción del MIES (@mies_oficial) y la Policía Nacional para identificar y procesar a los responsables, y, crucialmente, para brindar protección a la víctima y a los menores.

Miles de usuarios compartieron las imágenes, acompañadas de mensajes que reflejan una mezcla de rabia, impotina y llamado a la acción.

"¡Esto es inaceptable! ¿Hasta cuándo vamos a seguir viendo estas cosas? Necesitamos que la justicia actúe ya, que no quede impune", escribió @JusticiaParaEllas en X. Otro usuario, @NoMasViolenciaEc, comentó: “Ver a esos niños ahí, presenciando tal horror, te rompe el alma. No solo es la mujer, es el futuro de esos pequeños lo que está en juego. Urge más apoyo para las víctimas y castigo para los agresores“.

Muchos usuarios también cuestionaron la inacción en el momento del hecho.

Usuarios de plataformas digitales reaccionaron con furia y llamados a la acción tras la viralización de un video que muestra una agresión doméstica en Quito.

“¿Nadie hizo nada? ¿Por qué la gente solo graba? Es desesperante. Tenemos que aprender a intervenir, a ayudar”, expresó @Miradaec, aunque también se reconoció la complejidad de intervenir en situaciones de violencia.

PUBLICIDAD

Violencia de genero supera el 60% en Ecuador

En Ecuador, más de la mitad de las mujeres en el país (aproximadamente el 64.9%) ha sufrido algún tipo de violencia de género en su vida, según la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género (INEC, 2019).

Las datos nacionales también han revelado que el hogar, paradójicamente, se mantiene como el principal escenario de agresión. Datos de 2023 revelan que 8 de cada 10 víctimas de femicidio fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, y un 35.2% de estos crímenes ocurrieron en el domicilio familiar (INEC, UNFPA).

La falta de denuncias sigue siendo un obstáculo crucial. Aunque el ECU 911 registró 84.958 alertas de violencia intrafamiliar en 2022, una gran parte de los casos permanece oculta.

¿Se denuncian los casos?

La Dra. Elena Quiroga, socióloga especializada en género y derechos humanos, señala que el video expone una realidad en Ecuador.

“Lo que vemos en ese video es solo la punta del iceberg. La violencia doméstica en Ecuador es endémica, alimentada por patrones culturales machistas y una falta de acceso real a la justicia y protección para las víctimas”, afirma Quiroga. “La no denuncia, en muchos de estos casos, no es por falta de deseo de justicia, sino por miedo a las represalias, dependencia económica o la creencia de que el sistema no les ofrecerá una solución efectiva y segura“.

El miedo, la vergüenza, la dependencia económica y el deseo de “proteger” a la familia (incluso al agresor) son factores que impiden a las víctimas buscar ayuda formal.

Por su parte, el Psic. Clín. Carlos Pazmiño, experto en trauma infantil y familiar, enfatiza el impacto devastador en los menores.

“Los niños que presencian este tipo de violencia, como se ve claramente en el video, sufren un trauma psicológico significativo. Esto puede manifestarse en ansiedad, depresión, problemas de conducta, y en el peor de los casos, la perpetuación de ciclos de violencia en sus propias vidas adultas”, explica Pazmiño.