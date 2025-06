Helicóptero lanza miles de dólares en las calles de Detroit, EE. UU

Un helicóptero sorprendió a los habitantes del este de la ciudad de Detroit en Estados Unidos, al lanzar miles de dólares sobre una de sus principales avenidas. El insólito acto, lejos de ser un evento comercial o publicitario, fue el último deseo de Darrell Thomas, el propietario de un lavadero de carros.

Una lluvia de dinero para ¨su gente¨

El hecho ocurrió en la intersección de Gratiot Avenue y Conner Street, donde transeúntes y conductores fueron sorprendidos por una lluvia de billetes que descendía desde un helicóptero. La acción fue organizada por la familia de Thomas, quien había expresado antes de fallecer que deseaba ¨devolver algo a su gente¨.

Thomas, quien falleció recientemente debido Alzheimer, fue un hombre admirado en su barrio por su generosidad, su amor por los autos clásicos y su constante disposición de ayudar a los demás.

Un homenaje lleno de gratitud

La idea fue impulsada por su hijo, conocido como Smoke, quien señaló que esta era la ¨última bendición¨ de su padre. El evento no culminó con el dinero lanzado desde el helicóptero, continuó con una fiesta comunitaria con autos antiguos y música en honor a Thomas, organizada frente al lavadero de autos que dirigió por años.

Testigos como Lisa Knife, trabajadora de un local cercano, describió a escena como caótica pero pacífica. Decenas de personas recogieron los billetes sin registrar peleas ni disturbios, y el tráfico se detuvo momentáneamente mientras la comunidad celebraba el gesto.

“No hubo peleas, nada de eso. Fue realmente hermoso”, declaró Knife al medio People.

Un legado que vuela alto

Aunque la policía no se ha pronunciado oficialmente, el evento fue planificado y ejecutado con el objetivo de honrar la memoria de un hombre que impactó positivamente a su comunidad.

La historia de Thomas se viralizó rápidamente en redes sociales y ya se ha convertido en una de las noticias más emotivas del año en Detroit.