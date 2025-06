Katy Perry y Orlando Bloom anuncian su separación tras 9 años de relación

La posible separación de la pareja ya se estaba rumoreando desde hace meses. La decisión habría sido tomada por el actor de Piratas del Caribe, presuntamente afectado por el reciente viaje al espacio de Katy Perry junto a Lauren Sánchez.

PUBLICIDAD

El 25 de junio, US Weekly reportó que “la separación ha ocurrido, pero hay cordialidad entre ellos”, según una fuente cercana. La misma persona agregó: “Por el momento, no hay contienda. Por supuesto que Katy está triste, pero se siente aliviada de no pasar por otro divorcio… esa fue la peor época de su vida”.

Una boda que nunca llegó

Un aspecto clave de conflicto, según un informante de US Weekly, fue la falta de planes concretos para el matrimonio: “Nunca fijaron una fecha ni llegaron a planear nada, y Orlando ya estaba harto”, indicó.

Los problemas en la pareja no serían nuevos. Las tensiones se arrastraban desde hace meses. El jueves 26 de junio, People confirmó que la noticia fue difundida inicialmente por TMZ, en el contexto de los preparativos para la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, donde Bloom asistirá solo.

Ausencias notorias en un evento mediático

A pesar de la amistad entre Katy Perry y Lauren Sánchez quienes compartieron el viaje espacial de Blue Origin, Perry no asistirá a la boda, ya que se encuentra actualmente de gira. Este fin de semana ofrecerá un concierto en Adelaide, Australia.

Compromisos laborales, otro factor clave

Otra fuente afirmó que los compromisos profesionales también influyeron en la ruptura: “Orlando ha salido más sin ella mientras ella está de gira”. Además, añadió: “Katy ha estado muy ocupada trabajando y eso ha generado tensiones”.

Una historia de amor que comenzó en Hollywood

La relación entre Perry y Bloom inició en enero de 2016, en una fiesta posterior a los Globos de Oro. Unos meses después, oficializaron su romance al aparecer juntos en el Festival de Cannes.

PUBLICIDAD

En 2017 se separaron por primera vez, pero retomaron la relación en 2018 y se comprometieron en febrero de 2019. La pedida de mano fue cuidadosamente planeada por el actor. Aunque se esperaba que la boda se realizara en verano de 2020, fue postergada por la pandemia de COVID-19.

En marzo de 2020, Perry anunció su embarazo mediante un videoclip. Su hija, Daisy Dove Bloom, nació en agosto de ese mismo año.