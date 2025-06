Tragedia en china: Explosión en planta de pirotecnia deja un muerto y seis desaparecidos

Una explosión masiva registrada la mañana del lunes 16 de junio de 2025 en la planta Shanzhou Fireworks Co., Ltd., ubicada en Linli County, en la provincia de Hunan, centro de China, ha dejado al menos una persona fallecida, nueve heridas y seis desaparecidas. El estallido ocurrió alrededor de las 08:23 a.m., según informaron medios locales y organismos de socorro.

PUBLICIDAD

Las primeras imágenes difundidas por redes sociales muestran una densa columna de humo negro elevándose desde el complejo industrial, seguido de una serie de detonaciones que causaron alarma en las comunidades aledañas.

Víctimas y daños reportados

Hasta el momento, las autoridades confirmaron que una persona perdió la vida en el lugar del incidente, seis trabajadores permanecen desaparecidos y nueve personas resultaron heridas, todos fueron trasladados a un hospital cercano y se encuentran estables.

Por su parte los equipos de emergencia continúan las labores de búsqueda en el interior de las instalaciones.

La fábrica tenía más de 150 empleados

La planta, especializada en la elaboración de fuegos artificiales, fue construida en 2017 y cuenta con más de 150 trabajadores. Según los reportes preliminares, la mayoría del personal no se encontraba en el área afectada durante el momento de la explosión.

La infraestructura es de un solo piso y está construida en hormigón armado, lo que ha permitido limitar el colapso total del edificio.

Investigaciones en curso

Las autoridades locales ya han iniciado una investigación formal para determinar las causas del estallido. Se analiza si hubo negligencia industrial, fallos de almacenamiento, o violaciones a normas de seguridad.

En paralelo, un comité especial del condado de Linli ha sido activado para coordinar el rescate, la atención médica y la evacuación de zonas cercanas en caso de riesgo de nuevas explosiones.