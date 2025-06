Cajas negras del Avión de Air India: Continúa búsqueda tras accidente; clave para investigación

Bomberos trabajan en el lugar de un accidente aéreo cerca del Aeropuerto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel en Ahmedabad, Gujarat, al oeste de la India, 12 de junio de 2025.

AHMEDABAD (India), 12/06/2025.- Firefighters work at the site of a plane crash near Sardar Vallabhbhai Patel International Airport in Ahmedabad, Gujarat, western India, 12 June 2025. Air India flight AI171, bound for London carrying 242 passengers and crew members on board a Boeing 787-8 aircraft, crashed minutes after take-off in the Meghaninagar area of Ahmedabad. (Londres) EFE/EPA/SIDDHARAJ SOLANKI

