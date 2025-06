Médico intensivista opina sobre versión del ecuatoriano en caso Francisco Albornoz: “Hay algo inconsistente“

Sobre la declaración del médico ecuatoriano, Christian González, quien se encuentra detenido por su participación en el crimen de Francisco Albornoz, el doctor Sebastián Ugarte, médico intensivista, opinó que “hay algo inconsistente“ en ello.

Ugarte, quien es panelista del programa ‘Tu Día’ por la señal de 13C, mencionó en el programa sobre los errores que cometió el González en su labor como médico ante las convulsiones que habría presentado Albornoz antes de su muerte.

“Yo lo vi convulsionar un poco en la cama. Le dije a Kai (el chef chileno José Baeza) que llamara a la ambulancia, pero él decía que no debía estar acá. Yo le insistí que llamara a la ambulancia”, detalló el ecuatoriano en su declaración que han recogido medios de Chile. Agregó que habría intentado realizar maniobras de reanimación pulmonar a la víctima durante 30 minutos.

Médico chileno opina

Tras enterarse del relato del médico ecuatoriano, Ugarte mencionó que: “Esto no cuadra. Hay un detalle práctico, cuando uno ve a una persona desvanecida, inconsciente, que podría estar muerto o con una parada cardíaca, hay que ver si responde o no, si respira o no, si esto es negativo, antes de usar las maniobras, que él dice 30 minutos de maniobras, debe pedir ayuda. No pedir ayuda y empezar a hacer masajes con presiones torácicas, sin recurrir a un desfibrilador o un tubo, sin pedir ayuda a nadie, se está saltando algo. Hay algo inconsistente“, relató.

El especialista también explicó que un médico "no puede tener una actitud pasiva" si ve a alguien convulsionando: “Debe ponerlo en una posición para que no se haga daño... Si uno es médico, se hace cargo de la situación, se supone que es la persona más entrenada para esto. Hay ,por lo menos, dos inconsistencias”.