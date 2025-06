Joven lloró por tener que trabajar de 9 a 5 y sus jefes tomaron una decisión que la dejó atónita.

Brielle Asero, una recién graduada en marketing, se volvió viral en octubre de 2023 tras publicar un video en redes sociales donde expresaba su angustia por tener que cumplir una jornada laboral de 9 a 5. El video fue grabado desde su casa y mostraba el impacto emocional que le generó adaptarse a este horario. En pocos días, acumuló millones de reproducciones y generó un amplio debate en plataformas como TikTok y X (antes Twitter).

Startup despidió a la joven dos meses después del video

En diciembre de 2023, Asero fue despedida de la startup en la que trabajaba en la ciudad de Nueva York. Según declaraciones a Business Insider, la empresa explicó que la decisión no estuvo directamente relacionada con la publicación del video, sino con dificultades internas como la falta de carga laboral y limitaciones para brindar capacitación.

Su jefe le comunicó que su desempeño había sido positivo, pero que no era posible mantener su contrato en esas condiciones. Brielle confirmó que, al momento del despido, no existía un proceso formal de entrenamiento y que la empresa no contaba con suficientes tareas asignadas para ella.

El traslado diario desde Nueva Jersey dificultaba su rutina

Asero debía trasladarse cada día desde Nueva Jersey hasta Manhattan, lo que le tomaba cerca de dos horas por trayecto. Esto implicaba invertir hasta cuatro horas adicionales diarias, además de su jornada laboral completa. Según explicó, esta situación afectaba su tiempo libre y sus actividades básicas fuera del trabajo.

El video que publicó buscaba compartir su experiencia sobre cómo es para algunos jóvenes adaptarse a las exigencias del trabajo presencial a tiempo completo.

El caso generó debate en redes sociales

El contenido recibió miles de comentarios en distintas redes sociales. Algunos usuarios compartieron experiencias similares, mientras que otros cuestionaron el enfoque del video. A pesar de las opiniones divididas, la publicación atrajo la atención sobre las condiciones que enfrentan jóvenes profesionales al ingresar al mercado laboral formal.