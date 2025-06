Hallan muertas a tres hermanas durante visita con su padre en EE. UU.

Tres niñas Paityn, Evelyn y Olivia Decker, de 9, 8 y 5 años fueron encontradas sin vida el pasado 2 de junio de 2025 en una zona boscosa del condado de Chelan, en el estado de Washington. Las menores habían sido reportadas como desaparecidas días antes, luego de una visita programada con su padre, Travis Decker, quien ahora es el principal sospechoso del crimen.

La madre de las niñas, Whitney Decker, denunció su desaparición cuando Travis no las devolvió según lo estipulado. Pese a que solicitó la activación de una Alerta Amber, esta no fue emitida inicialmente por la Patrulla Estatal de Washington, alegando que el caso no cumplía con los criterios requeridos. Solo se difundió una alerta de persona desaparecida en peligro.

El hallazgo: signos de violencia y un crimen planificado

Los cuerpos fueron localizados en el área del campamento Rock Island, un sitio rural al que Travis tenía acceso. Las autoridades informaron que las menores presentaban signos de asfixia, y se encontraron bolsas plásticas y bridas, lo que sugiere que se trató de un acto premeditado.

Travis Decker, de 32 años, es un veterano de la Guardia Nacional con entrenamiento en supervivencia. No tenía antecedentes de violencia ni denuncias previas, pero su expareja había manifestado preocupación por su salud mental, posiblemente relacionada con un trastorno de estrés postraumático (TEPT).

Búsqueda activa del sospechoso

Travis Decker continúa prófugo y es considerado altamente peligroso. Su camioneta fue hallada cerca del lugar del crimen, lo que sugiere que podría estar escondido en zonas boscosas o utilizando sus habilidades de supervivencia para evadir a las autoridades.

El sendero Enchantments, en el que se han centrado las labores de búsqueda, ha sido cerrado al público. Se ha ofrecido una recompensa de 20.000 dólares por información que conduzca a su paradero.

Apoyo a la madre y duelo colectivo

La comunidad se ha volcado a apoyar a Whitney Decker, madre de las tres niñas. En pocas horas, se recaudaron más de un millón de dólares a través de una campaña en GoFundMe.

En redes sociales, se ha viralizado un video conmemorativo que la madre había preparado para el Día del Padre. En él se ve a las niñas riendo, bailando y compartiendo momentos en familia, en lo que ahora se considera un triste recordatorio de lo que se perdió.