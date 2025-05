Policía presenta públicamente a delincuente: “No se les puede mostrar el rostro, pero los que estamos trabajando sí”

En una rueda de prensa realizada este jueves 22 de mayo, el jefe de Operaciones de la Subzona de Policía Nacional, Patricio Vargas, defendió la decisión de difundir públicamente el rostro de un delincuente detenido en múltiples ocasiones. Vargas argumentó que ciertas leyes y organizaciones de derechos humanos tienden a proteger más a los criminales que a las víctimas, lo que dificulta la labor policial y la seguridad ciudadana.

Según el informe oficial, la Policía logró capturar al individuo tras un asalto registrado en un restaurante de un barrio en Macas. “Inmediatamente nos activamos y logramos ubicar al delincuente, a pesar de que puso resistencia”, informó Vargas.

El detenido es un ciudadano ecuatoriano mayor de edad, con antecedentes penales por asalto y robo en Machala en los años 2020, 2022 y ahora nuevamente en 2025.

“Estamos presentando públicamente su rostro ante mi cuenta y riesgo, porque el tema de derechos humanos resulta que no se les puede mostrar el rostro, pero los que estamos trabajando sí tenemos que mostrar el nuestro. ¿Y será que nosotros no tenemos familia? ¿Que no estamos en condición de riesgo? Claro que estamos. Entonces, bajo mi responsabilidad”, declaró enfáticamente Vargas.

Además, hizo un llamado directo a la ciudadanía: “Sé que cuento con el apoyo de la ciudadanía y de las autoridades para que se le identifique plenamente. Si hay más víctimas, que presenten la denuncia”.

El jefe policial también exhortó a las autoridades judiciales a actuar con firmeza: “Hacemos un llamado a las autoridades de justicia para que este ciudadano sea privado de su libertad, porque no queremos mañana darles la noticia de que está libre o que se acogió a medidas sustitutivas. Delincuentes que bajo estas figuras legales salen y siguen haciendo lo mismo”.

Vargas concluyó su intervención con una propuesta directa hacia el Legislativo: “Han sido nombradas nuevas autoridades legislativas y es momento de que nos pongamos a trabajar en una ley que esté del lado de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, de los ciudadanos de bien y no de los delincuentes”.