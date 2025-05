“Es el segundo Día de la Madre que paso sin él”: madre de joven que lleva desaparecido casi dos años en Quito

Mariana Montero, madre de Lenin Josué Márquez Montero, enfrenta por segundo año consecutivo el Día de la Madre sin noticias de su hijo, desaparecido desde el 5 de agosto de 2023 en Quito.

Con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, Mariana recuerda que el tiempo no ha aliviado la angustia de no saber dónde está su hijo. En agosto de este año se cumplirán dos años desde la desaparición del joven de 26 años.

“La angustia no va a calmar mientras no tenga alguna información de él. No sabemos si está vivo o muerto, pero mi corazón de madre me dice que él está vivo”, contó en una entrevista con Metro Ecuador.

Lenin Josué Márquez Montero desapreció el pasado 5 de agosto de 2023 en Quito. Imagen: Cortesía

Investigación activa y difusión internacional

Según Mariana, tanto el oficial como el fiscal a cargo del caso han realizado varias diligencias para dar con el paradero de Lenin. Además, informó que la búsqueda del joven cuenta con una alerta activa de la Interpol.

Un mensaje desde el corazón

En medio del dolor, Mariana envía un mensaje directo a su hijo:“Lenin, sé que eres un hijo bueno. Que Dios permita que estés en un buen lugar. Si estás por tu cuenta y no por otra causa, te ruego que una llamada tuya pueda calmar este dolor. Todos en casa te amamos, te anhelamos. Sin ti, todo es incompleto”.

Agrega que no deja de pensar en él ni un solo día y pide a la ciudadanía que la ayude difundiendo el afiche de búsqueda.

¿Qué se sabe de su desaparición?

Lenin desayunó por última vez con su familia la mañana del 5 de agosto de 2023. Como cada fin de semana, salió de casa para hacer deporte y no volvió. Se presume que tomó un bus en el sector del Puente Tres, en la Autopista General Rumiñahui.

Ocho días después, un ciudadano declaró haberlo visto en el parque La Carolina hasta las 16:00 de ese mismo día. No obstante, Mariana señala que las únicas cámaras de seguridad que lo captaron fueron las del sector donde vivía, cuando salió de casa.

En cuanto a otras pistas, como su teléfono celular, las autoridades mantienen la información en reserva para no entorpecer la investigación.