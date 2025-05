Síntomas, vacunas y contagio: Todo lo que debes saber sobre la tosferina

La tosferina es una enfermedad bacteriana aguda que afecta a las vías respiratorias, es más grave en los lactantes y en los niños de corta edad.

De acuerdo al Ministerio de Salud, existen tres fases:

La Fase Catarral

Fase Paroxística

Fase de Convalecencia

En 2025 hasta la semana epidemiológica 17 se han presentado 321 casos, la provincia con el mayor número de casos es la del Guayas con 106 casos. Además, 193 casos son de menores de un año. El contagio se produce por las secreciones respiratorias, por lo que las medidas de higiene son importantes para reducir la propagación.

El pediatra Ricardo Morales despejó algunas dudas y resalta la importancia de la vacunación en las mujeres embarazadas y los menores de un año.

Pediatra Ricardo Morales

Diferencias en la forma en que la tosferina se manifiesta en menores de un año frente a niños mayores o adolescentes

“Generalmente, los niños, sobretodo los menores de seis meses, experimentan una enfermedad mucho más grave debido a que aún no han recibido ninguna dosis de la vacuna. En cambio, la mayoría de los adultos ya han recibido algunas dosis de la vacuna, lo que les confiere una mejor resistencia o una menor probabilidad de complicaciones. En los niños más pequeños, la tosferina puede manifestarse con alta mortalidad, neumonía, insuficiencia respiratoria, requiriendo ingreso a terapia intensiva e incluso pudiendo llevar a un desenlace fatal.”

¿Qué indicadores alertan de que un bebé tiene tosferina?

“Primero, es primordial sospechar de tosferina en un niño cuyo esquema de vacunación no esté completo. Segundo, la presencia de una tos muy intensa, acompañada de dificultad respiratoria, una tos característica denominada ‘en salva’ y que puede presentar sibilancias, aunque la tosferina no siempre llega a este punto. Por ello, es crucial que ante cualquier síntoma respiratorio en un niño, se acuda al médico para identificar la causa. Es importante recordar que no todas las infecciones respiratorias son tosferina, por lo que se requiere una prueba de PCR para confirmarla y así poder indicar el tratamiento adecuado y notificar al Ministerio de Salud para realizar el cerco epidemiológico.”

¿Si un menor presenta fiebre, cómo actuar?

“Inmediatamente, ante cualquier síntoma, se debe acudir al pediatra y evitar la automedicación. Cualquier infección respiratoria, ya sea tosferina, COVID-19 o influenza, cuando presenta síntomas leves, es mucho más manejable y conlleva un menor riesgo de complicaciones.”

¿Cómo saber si un niño ya tiene las vacunas?

“Es muy importante que todos los pediatras tengan un registro electrónico de las vacunas. Tanto los padres el carné de vacuna, como el médico para tener una cotejación, porque muchas veces los padres se olvidan el carnet o lo pierden por varias situaciones. El carnet es un documento legal”.

¿Cómo actuar si mi hijo niño tiene tosferina?

“Existe una estrategia preventiva para proteger a los niños pequeños, conocida como ‘capullo’. Esta consiste en vacunar a los padres o cuidadores que tengan contacto cercano con niños, especialmente menores de seis años, que aún no han recibido todas sus dosis de vacuna contra la tosferina.

Si un niño ya está infectado con tosferina, se debe confirmar que las personas que lo rodean no estén también contagiadas.

Además, es crucial mantener medidas de higiene como el lavado de manos y el uso de mascarilla, y asegurarse de que la vacunación esté al día.

Es importantísimo no automedicar, especialmente a los niños, ya que se pueden presentar complicaciones derivadas de una dosificación incorrecta del medicamento, que se calcula según el peso del niño. Existen medicamentos, incluso en gotas o jarabes, que ya no son recomendables para niños y pueden causar efectos adversos.

Por lo tanto, es fundamental acudir a un médico para recibir un tratamiento adecuado, confirmar si se trata de tosferina y verificar el estado de vacunación.

Si el niño presenta un aumento significativo de la tos, dificultad para respirar (manifestada como agitación y mayor esfuerzo para tomar aire, con hundimiento de las costillas), vómitos frecuentes o ausencia de orina durante varias horas, es crucial acudir directamente al hospital.”

¿Cuál es el sistema de vacunación?

“El esquema primario consta de tres dosis, administradas a los dos, cuatro y seis meses de edad. Actualmente, el Ministerio de Salud implementa un esquema acortado, aplicando las dosis a los dos, tres y cuatro meses, lo cual también es adecuado.

Se administra un refuerzo a los 18 meses. El segundo refuerzo se aplica entre los cuatro y seis años; el Ministerio de Salud lo administra preferentemente a los cinco años.

Aunque no está incluido en el esquema nacional de vacunación, las recomendaciones internacionales sugieren un refuerzo entre los once y quince años.

Se recomienda la vacunación contra la tosferina a las mujeres embarazadas entre las 27 y 36 semanas de cada embarazo, así como a las personas que están en contacto cercano con niños pequeños que no han recibido todas sus dosis de vacuna.”

Recomendaciones