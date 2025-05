Hermanos de 15 y 17 años intentaron secuestrar a una pareja de médicos en el norte de Quito

El hecho se registró la madrugada de este martes 6 de mayo de 2025, en la intersección de las calles Selva Alegre y Domingo Espinar, en el circuito Las Casas, al norte de Quito. Durante un patrullaje preventivo, personal policial observó un vehículo color vino sin placas. El ocupante huyó del lugar al notar la presencia policial. La persecución no tuvo resultados.

Detención se produjo tras alerta de una víctima

Minutos después, los agentes identificaron un segundo vehículo rojo, realizando maniobras inusuales. Al detener la marcha, el conductor pidió ayuda y denunció la presencia de dos personas en el interior del vehículo.

Los uniformados ordenaron descender a dos adolescentes, quienes se identificaron como A. A. C. I. y C. A. C. I.

Menores detenidos tras intento de secuestro en el norte de Quito. Imagen: Policía Nacional

Según el reporte policial al que tuvo acceso Metro Ecuador, las víctimas, dos médicos de una clínica del sector, salieron a comprar comida. Fue en el momento en que se detuvieron debido a que una paciente les llamó, cuando los adolescentes los interceptaron, les lanzaron una piedra y se metieron al vehículo.

Víctimas denunciaron intento de secuestro y robo

Los galenos, un hombre y una mujer, manifestaron que estaban siendo víctimas de un presunto secuestro y robo. En el registro al vehículo se encontró un teléfono móvil y dos cuchillos.

La Policía trasladó a los menores en calidad de aislados a la Unidad Judicial de Adolescentes Infractores. La alerta fue comunicada al ECU-911.

Asimismo, las autoridades recalcan que no es la primera vez que los menores son detenidos. La primera vez fue por robo y en esta ocasión fue por tentativa de secuestro.