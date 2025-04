La irónica respuesta de Petro al excanciller que lo acusó de tener un problema de drogadicción

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió con ironía a las graves acusaciones de su ex canciller, Álvaro Leyva, quien lo señaló de tener problemas de drogadicción. Durante un acto público donde sancionó leyes contra el maltrato animal, el Mandatario desestimó las afirmaciones y declaró ser “adicto al amor”.

La controversia surgió luego de que Leyva, a través de una carta publicada en redes sociales y dirigida al mandatario, afirmara haber presenciado el supuesto estado de Petro durante una visita oficial a Francia en junio de 2023. Leyva aseguró que Petro “desapareció dos días” en París, generando “momentos embarazosos” para él como canciller.

“Nos enamoramos mucho. Voy a decir que somos adictos al amor. A propósito, ¿por qué se pierde dos días (en Francia), compañero? No hay que pensar mucho (...) Lo que pasa es que el escritor (Leyva) ya no puede hacer eso”, expresó Petro entre risas, minimizando las acusaciones.

El presidente también abordó las insinuaciones sobre su supuesto problema con el alcohol, recordando que fue operado de cáncer de esófago en 2020, lo que le impide consumir bebidas alcohólicas. “Todos esos trinos (posts) que andan por ahí de que estoy borracho, pues no puedo emborracharme desgraciadamente. A mí me gustaba el aguardiente Tapa Roja del Tolima. Me ponen esos tragos y ya de una vez me va ardiendo hasta el alma. Así que no es porque no quiera, es porque no puedo”, aclaró.

Leyva, quien fue el primer canciller del gobierno de Petro, insistió en su carta que durante la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Mundial en París, organizada por el presidente francés, Emmanuel Macron, pudo confirmar la supuesta adicción de Petro. “Pero ¿qué podía yo hacer? Seguro fui inferior. Lo he debido aproximar, ayudar, asistir oportunamente. Guardo en mi interior la pena de no haber intentado extenderle la mano. Lo cierto es que nunca se repuso usted. Es así. Su recuperación lastimosamente no ha tenido lugar”, escribió Leyva. Además, añadió que fue “primer testigo” de hechos que le producen “desazón y desconcierto”, refiriéndose a los dos días de ausencia de Petro.