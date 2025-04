El salario mensual de un cardenal en el Vaticano; un ecuatoriano será parte del cónclave para elegir a nuevo papa

El mundo se prepara para darle el último adiós al Papa Francisco, quien falleció el pasado 21 de abril a los 88 años. La partida del máximo líder de la Iglesia Católica marca el inicio de un periodo significativo en el Vaticano, caracterizado por el solemne funeral y el posterior cónclave, asamblea encargada de elegir a su sucesor. Estos días de intensa actividad centran la atención global en la Santa Sede.

En este trascendental proceso, la figura de los cardenales adquiere una relevancia especial. Los miembros del Colegio Cardenalicio no solo son los principales consejeros del Papa, sino también los electores clave en el cónclave. Entre los 135 cardenales que se reunirán está el cardenal ecuatoriano Luis Cabrera.

El cardenalato, el título más alto que un Papa puede otorgar, genera gran interés entre los fieles católicos y aquellos fascinados por los entresijos del Vaticano.

Cardenal ecuatoriano Luis Cabrera será parte del conclave para elegir a nuevo papa El arzobispo de Guayaquil, el cardenal Luis Cabrera, posa en una rueda de prensa tras el fallecimiento del papa Francisco este lunes, en Guayaquil (Ecuador). (Jonathan Miranda/EFE)

¿Cuánto gana un cardenal?

La reducción salarial, que afectó aproximadamente un 10% de sus ingresos, entró en vigor en noviembre de 2024. Esta medida buscaba sanear las finanzas de la Santa Sede. Esta no fue la primera reducción salarial para los cardenales. En 2021, ya se había aplicado un recorte del 10%, también impulsado por el Papa Francisco.

Estas decisiones se tomaron en un contexto de déficit en el Vaticano, que según el mismo medio, ascendía a 83 millones de euros. El gasto en personal, que incluye los salarios de los aproximadamente 2.000 trabajadores, entre ellos los cardenales, representa una partida significativa en el presupuesto vaticano.

Otros salarios

Es interesante comparar la remuneración de los cardenales con la de otros miembros del Vaticano. Por ejemplo, los soldados de la Guardia Suiza perciben alrededor de 1.500 euros al mes. Los trabajadores laicos tienen sueldos que oscilan entre los 1.300 y 3.000 euros mensuales, dependiendo de la jerarquía y responsabilidades. Por su parte, los sacerdotes y obispos de la Santa Sede reciben entre 1.500 y 2.500 euros al mes.

El austero patrimonio del Papa Francisco

En el documental “Amén: Francisco responde”, el mismo Papa afirmó: “A mí no me pagan nada... Cuándo necesito plata para comprarme zapatos o así, la pido. Yo no tengo sueldo”. Contrario a la creencia popular, la situación económica del Papa Francisco era notablemente austera, en línea con su discurso de humildad.

Según informa Celebrity Net Worth, el patrimonio neto del Papa Francisco era de apenas 100 dólares (aproximadamente 87 euros). No poseía bienes personales ni cuentas bancarias, ya que había hecho voto de pobreza.

Si bien no contaba con riqueza personal, el Papa Francisco sí disponía de recursos logísticos esenciales para su cargo, como asistencia médica gratuita, vehículos oficiales y residencias en el Vaticano.