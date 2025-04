Beca Because he is nice: ¿Hasta cuándo se puede postular a la ayuda que ofrece el Gobierno?

Graduation gap hat on US dollar banknotes money, Education study fee learning teach concept.

El programa de becas para aprender inglés, Because he is nice, que ofrece el Gobierno del presidente Daniel Noboa tiene fecha límite para postular, desde que se anunció oficialmente por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt). El objetivo es fortalecer las competencias lingüísticas de los ecuatorianos, con miras a ampliar sus oportunidades profesionales tanto dentro como fuera del país.

¿Hasta cuándo se puede postular?

Las personas interesadas pueden postular hasta el miércoles 30 de abril de 2025. Para realizar la inscripción, deben ingresar a la página oficial de la Senescyt. El proceso es completamente gratuito; sin embargo, los postulantes deben cumplir con una lista de requisitos establecidos.

Requisitos para la inscripción

Según la Senescyt, los requisitos para acceder a la beca son:

Ser persona natural en ejercicio de sus derechos de participación en el Ecuador. Tener 18 años o más. Poseer un título de Bachiller registrado en el Ministerio de Educación. No figurar como beneficiario incumplido de un crédito educativo. No haber sido sujeto de terminación anticipada por incumplimiento de obligaciones en contratos previos de beca o ayuda económica con la Senescyt.

Una oportunidad para el desarrollo profesional

La finalidad del programa es fortalecer el desarrollo del talento nacional, brindando herramientas clave para mejorar el perfil académico y profesional de los ciudadanos. Mediante esta beca, se busca facilitar el acceso al aprendizaje del inglés que significa un aspecto indispensable dentro del mercado laboral.

Ya son más de 150 mil las personas postuladas y lo que se busca es ofrecer educación gratuita de calidad en el Ecuador.

En redes sociales especialmente en X los usuarios han compartido fotos de las largas filas registradas para la postulación del programa de becas.