Celulares en las aulas: cuándo y cómo podrán usarlos los estudiantes en Ecuador

El Ministerio de Educación emitió un acuerdo ministerial que establece normas claras sobre el uso seguro y regulado de los teléfonos celulares y dispositivos similares en las instituciones educativas del país. Esta normativa busca garantizar un entorno seguro, saludable y enfocado en el aprendizaje, sin prohibir del todo el uso de estos dispositivos, pero sí estableciendo límites según el nivel de escolaridad.

¿A quiénes aplica la nueva normativa?

La normativa es de cumplimiento obligatorio en todas las instituciones educativas del Sistema Nacional de Educación en modalidad presencial y ordinaria, tanto para instituciones fiscales como privadas. Se aplicará durante toda la jornada escolar y también en actividades extracurriculares.

¿Qué dispositivos están regulados?

No solo se regula el uso de teléfonos celulares, sino también otros dispositivos inteligentes como relojes, bandas, anillos o gafas que permitan enviar mensajes, grabar audio o video, o recibir notificaciones.

¿En qué niveles está prohibido el uso de celulares?

Nivel Inicial : No está permitido ni recomendado.

: No está permitido ni recomendado. Educación General Básica (preparatoria, elemental, media y superior) : Tampoco está permitido ni recomendado, según estudios citados en el acuerdo.

: Tampoco está permitido ni recomendado, según estudios citados en el acuerdo. Bachillerato: Se permite solo en actividades pedagógicas específicas, bajo supervisión docente.

¿Cuándo y cómo pueden usar celulares los estudiantes de bachillerato?

El uso de celulares estará autorizado por los docentes exclusivamente para fines pedagógicos que contribuyan a:

Acceder a recursos digitales.

Realizar investigaciones en línea.

Participar en actividades interactivas y colaborativas.

Fortalecer competencias tecnológicas.

El uso debe estar planificado previamente por el docente y limitado a momentos específicos dentro del horario escolar.

¿Cuáles son las excepciones permitidas?

En casos especiales, los estudiantes podrán usar dispositivos móviles si existe una solicitud y justificación expresa por parte de sus representantes legales, y que se enmarque en los siguientes escenarios:

Salud : Monitoreo o control médico del estudiante.

: Monitoreo o control médico del estudiante. Discapacidad : Uso aprobado tras evaluación de la Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión (UDAI).

: Uso aprobado tras evaluación de la Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión (UDAI). Comunicación : Estudiantes con barreras lingüísticas que requieran traductores o aplicaciones.

: Estudiantes con barreras lingüísticas que requieran traductores o aplicaciones. Emergencias: Riesgos psicosociales, antrópicos o desastres naturales.

¿Los celulares son parte de la lista de útiles escolares?

No. El Ministerio dejó claro que los teléfonos celulares y dispositivos similares no deben ser considerados útiles escolares. La decisión de portar o no un celular queda a criterio de los padres o representantes legales, quienes deberán establecer reglas claras de uso en conjunto con el estudiante.

Con esta normativa, el Ministerio de Educación busca encontrar un equilibrio entre el uso responsable de la tecnología y la protección de la salud y seguridad de los estudiantes. Las instituciones educativas deberán socializar estas nuevas reglas con sus comunidades para garantizar su correcta aplicación.