VIDEO: Ciudadano dijo que permitirá que tomen fotos a sus votos en su junta

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que un miembro de una junta receptora del voto mantiene una discusión con una representante del Consejo Nacional Electoral (CNE), durante la jornada electoral en Ecuador.

En la grabación, el ciudadano expresa: “Yo no tengo ningún problema en que la gente le tome su foto (...) Yo no voy a prohibir”. Ante la advertencia de la funcionaria del CNE sobre la normativa que prohíbe registrar el contenido del voto, el miembro de mesa respondió que no controlará esa acción.

También agregó: “Que gane el que tenga que ganar, de manera honesta”, y afirmó que los militares y policías presentes en el recinto electoral son funcionarios del Gobierno actual.

En otro video compartido en redes, se observa que el mismo ciudadano toma una fotografía a su papeleta, la cual, según las imágenes, corresponde a un voto por la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González.

Según el Código de la Democracia, quienes incurran en esta infracción se exponen a sanciones económicas. Las multas por fotografiar o divulgar el contenido del voto van desde USD 9.870 hasta más de USD 32.000, dependiendo de la gravedad y la reincidencia.