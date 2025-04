Desapareció tras salir de su casa: su familia no supo más de su paradero.

Taira Sarahí Silva Silva, una adolescente de 14 años, desapareció la tarde del domingo 6 de abril de 2025 en Riobamba, provincia de Chimborazo. La menor fue vista por última vez en las calles Francisco Rodríguez y Sergio Quirola, según el reporte oficial.

Su madre, Jessenia Silva, contó a Metro Ecuador que Taira estuvo en casa ese día, pero desconocen si alguien la contactó. “A las 16h00 salió de la casa y no supimos más de ella. Le fuimos a buscar y no la hemos encontrado. He preguntado a amigos, compañeros del colegio, pero nadie me dice nada. Siguen pasando las horas... esto es angustiante”, expresó.

¿Cómo vestía Taira y cuáles son sus características físicas?

De acuerdo con información publicada por el Programa de Personas Desaparecidas del Ministerio de Gobierno, la joven vestía un buzo de color plomo, un chaleco y pantalón negro.

Taira nació el 15 de abril de 2010. Es de contextura normal, mide 1,50 metros, pesa aproximadamente 110 libras, tiene cabello y ojos de color negro.

¿Cómo colaborar con las autoridades?

Las autoridades solicitan la colaboración ciudadana para localizar a Taira. Se recomienda:

Proporcionar una fotografía reciente de la joven.

Facilitar cualquier dato relevante que pueda orientar la búsqueda.

Notificar de inmediato a las autoridades si se tiene información sobre su ubicación.

Cualquier información es clave para la pronta localización de la adolescente.