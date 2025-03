Ñusta Picuasí reveló que un partido intentó llevarle a la Asamblea

La cantante ecuatoriana Ñusta Picuasí, originaria de Otavalo y con 20 años de edad, decidió priorizar su carrera musical tras rechazar una propuesta para postularse como asambleísta en las elecciones de Ecuador el pasado 9 de febrero de 2025.

Según reveló la joven artista, un partido político en Ecuador intentó sumarla a su lista de candidatos, aprovechando su creciente popularidad en redes sociales. Sin embargo, Ñusta Picuasí dejó claro que su verdadera pasión es la música.

Ñusta Picuasí prefiere la música sobre la política

En declaraciones recientes, la cantante ecuatoriana mencionó que un grupo político la contactó con la intención de ofrecerle una curul en la Asamblea Nacional de Ecuador, pero decidió rechazar la propuesta.

“El 90 % de mi vida es música”, expresó la intérprete de “Quiero saber”, añadiendo que no considera justo aceptar un cargo para el que no está preparada. “No me parece correcto quitarle el puesto a alguien listo para el cargo”, agregó.

Actualmente, Ñusta Picuasí se encuentra enfocada en nuevos proyectos musicales, incluyendo colaboraciones con Ren Kai y Yilda, con quienes lanzó un reciente sencillo. Su éxito en el mundo artístico ha sido evidente, especialmente tras su participación en la gala final de MasterChef Celebrity Ecuador 2, donde interpretó su tema “Quiero saber” junto a Ren Kai.

¿Ñusta Picuasí en política en el futuro?

A pesar de su firme rechazo a la propuesta política, Ñusta Picuasí no descarta la posibilidad de incursionar en la política en un futuro lejano. “Siempre he dicho que en la vida no se puede decir nunca”, comentó. Sin embargo, enfatizó que por ahora su enfoque está completamente en la música.

Su decisión llega luego de las elecciones del 9 de febrero de 2025, en las que se definieron los nuevos asambleístas y se encaminó el país hacia un balotaje presidencial.

Con una creciente presencia en la industria musical ecuatoriana, Ñusta Picuasí sigue consolidando su carrera, ganando notoriedad en redes sociales y expandiendo su audiencia.