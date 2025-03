El estado físico de Verónica Abad a su llegada a Turquía, en cumplimiento al decreto 490

Con una vestimenta blanca y tono beige, la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, ya está en Turquía. La política cumple con el rol que se puntualiza en el Decreto 490 , documento emitido por el presidente Daniel Noboa.

Abad se vio con una sonrisa, sumado a un lenguaje corporal donde simboliza su autoridad y capacidad para asumir responsabilidades.

La autoridad se vio comprometida con el rol que debe cumplir, además de indicar que han existido múltiples problemas entre el Gobierno y su función.

Verónica Abad, look en su llegada a Turquía. Captura de pantalla.

“Pese a que la Vicepresidencia sigue militarizada, en medio de procesos administrativos irregulares y sin contar con Quipux, correo institucional y otras herramientas que me permitan ejercer mis funciones, por mis propios medios me he trasladado a la Embajada de Ecuador en Turquía”, escribió Abad en redes sociales.

Petición al Gobierno de Daniel Noboa

“Solicito al Gobierno se me habilite el nombramiento para cumplir con los ecuatorianos, también se me habiliten los instrumentos para cumplir con su trabajo. Estaremos transmitiéndoles que haremos”, comentó.

¿Qué hará en Turquía?

El decreto emitido por Noboa el 23 de diciembre del 2024 le asignaba a Abad “como única función, especial y temporal, colaborar con las relaciones económicas del Ecuador con el Gobierno de la República de Türkiye”.