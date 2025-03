Mujeres Sin Límites, una iniciativa que rompe las barreras en Samborondón

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Municipio de Samborondón lanzó la campaña “Mujeres Sin Límites”, un proyecto que busca demostrar que la discapacidad no es un límite para alcanzar el éxito y promover la inclusión en la ciudad.

Además, la campaña es parte del programa municipal “Creciendo Sin Límites”, que busca brindar oportunidades de educación, capacitación y desarrollo a personas con discapacidad en Samborondón.

Protagonistas Inspiradoras

La campaña se centra en la historia de Evelyn y Karim, dos mujeres inspiradoras que han superado barreras y alcanzado el éxito a pesar de sus discapacidades.

Ambas mujeres son parte del programa “Creciendo Sin Límites” y han demostrado que con determinación y apoyo, es posible superar cualquier obstáculo.

“Ser una mujer sin límites es algo que me inspira siempre para seguir luchando, para abrir camino a otras personas con mi condición. Ser más libre es algo que me inspira, es algo que me emociona. Soy libre cuando estoy frente a las cámaras, me gustan las luces, porque es mi profesión, soy tecnóloga en publicidad”, comparte Evelyn Lavanda, de 29 años, una joven que tiene Síndrome de Down.

“Yo hago pintura, yo vendo mis obras de arte. Y también me encanta modelar. A mi me hace sentir libre cuando estoy con mi familia, compartir con ellos y ahora con nuevos amigos”, comparte Karin Simmon, de 49 años, quien tiene Síndrome de Down y es parte del programa Creciendo sin Límites.

Mujeres Sin Límites busca visibilizar las habilidades y el potencial de las mujeres con discapacidad. Por ello, dentro de la campaña se incluyen algunas actividades:

- Sesiones de modelaje con Evelyn y Karim en colaboración con Joyería Marthita by Fernando Yépez y LEMALER.

- Producción de entrevistas, videos y fotografías que muestren el talento y la resiliencia de las protagonistas.

- Presentación de la campaña en medios digitales de audiencia nacional.

- Difusión de contenido atractivo y emotivo en las redes sociales del municipio.

Inscripciones y beneficios

El programa “Creciendo Sin Límites” ofrece educación especializada, talleres y capacitaciones en cabecera cantonal, Tarifa, Boca de Caña y La Puntilla.

Los beneficiados pueden inscribirse en el Centro de Arte y Cultura de Samborondón, de lunes a viernes, de 09h00 a 16h00 o al contacto: 0999545070 o https://www.samborondon.gob.ec/creciendo-sin-limites/

“Mujeres Sin Límites” busca enviar un mensaje claro de inclusión y oportunidad para todas las personas, independientemente de su discapacidad. Como dice el mensaje clave de la campaña: “Donde otros ven barreras, nosotras abrimos caminos”.