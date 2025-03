Se confirman qué se llevaron del blindado atacado en Guayaquil

No fue una película de Hollywood, fue en Guayaquil donde un carro blindado fue atacado por asaltantes a las 10:00 de este jueves 06 de marzo. La Policía Nacional informó que no se robaron dinero.

Según se conoció horas después del suceso, lo sustraído por los delincuentes fueron 2000 pasaportes. No obstante, aún no se ha confirmado si se trata de documentos receptados por funcionarios del Gobierno de Estados Unidos.

¿Qué se sabe del asalto al vehículo blindado?

Los asaltantes llegaron en un automóvil gris y atacaron el blindado, hirieron a dos custodios. En la huida interceptaron un taxi, y tomaron el vehículo para poder escapar.

Posteriormente, los delincuentes abandonaron el taxi y abordaron un auto dorado, también robado en el momento. Finalmente, escaparon y dejaron el vehículo abandonado en la ciudadela Alborada.

¿Qué dijo la Policía?

Una fuente policial tachó que el objetivo de los atacantes no eran los documentos, era dinero pero no salió como ellos planeaban. “Se llevaron una gran sorpresa; pensaban que la bolsa contenía dinero, pero solo había documentos. No parece haber sido un asalto planificado, probablemente eran delincuentes comunes, ya que improvisaron su escape robando vehículos al azar”, comentó.