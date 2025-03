El Gobierno de Ecuador, a través del Ministerio de Energía y Minas, ha confirmado la adjudicación del campo Sacha a un consorcio chino-canadiense, denominado Sinopetrol. Este consorcio está compuesto por las empresas Amodaimi Oil Company S.L. y Petrolía Ecuador S.A.. La decisión fue tomada tras la recomendación del Comité de Licitación Hidrocarburífera, y ha generado una serie de reacciones tanto en el ámbito político como sindical.

Asamblea Nacional Rechaza la Adjudicación

En un comunicado oficial, la Asamblea Nacional de Ecuador expresó su rechazo a la adjudicación, calificándola como una “entrega arbitraria del campo Sacha”. Según el Legislativo, el Gobierno aprovechó el feriado de Carnaval para formalizar el acuerdo con una empresa privada, lo que, según argumentan, contraviene la Ley de Hidrocarburos del país.

“La Comisión de Fiscalización de esta Legislatura ha convocado en reiteradas ocasiones a autoridades del Gobierno para que comparezcan y expliquen sobre este tema, que perjudicaría al Estado en más de 8.000 millones de dólares, pero no obtuvo respuesta”, señala el comunicado de la Asamblea Nacional. Además, el Legislativo indicó que fiscalizarán este procedimiento, en el marco de sus competencias, para proteger los intereses económicos de los ciudadanos ecuatorianos.

Respuesta de la Ministra de Energía y Minas

Inés Manzano, ministra de Energía y Minas, reaccionó a las críticas emitidas por la Asamblea Nacional. A través de su cuenta oficial en X (anteriormente conocida como Twitter), Manzano aclaró que aún no ha firmado el contrato, y añadió: “Primero, lean la ley de hidrocarburos y el Reglamento. Y lean con atención lo resuelto. Segundo, no he firmado el contrato. En caso de hacerlo, lo haremos pensando en lo que necesitan los ecuatorianos: producción e inversión social. Con sus agendas no nos distraerán”.

Esto se sabe de la adjudicación del campo Sacha a consorcio chino-canadiense. Imagen: Captura de pantalla

Rechazo de los Sindicatos

David Almeida, representante de ANTEP, la organización de trabajadores del sector energético y petrolero de Ecuador, también expresó su rechazo a la adjudicación. Almeida cuestionó la urgencia del proceso y señaló que el Gobierno ha acelerado la adjudicación del campo Sacha en un momento políticamente delicado.

“¿Por qué la prisa de entregarlo antes de las elecciones? Es decir, acelerar el proceso sin importar lo que pueda generar como golpe político en medio de las elecciones, para luego ponerle un candado que impida revertirlo, o que el Estado tenga que pagar jugosas indemnizaciones en cortes internacionales si se quiere revertir algo que está mal hecho. Esas son las preguntas que nos quedan en este momento”, indicó Almeida.

Ministerio de Energía y Minas realizará un conversatorio sobre el tema

Ante el creciente debate, el Ministerio de Energía y Minas ha anunciado que el próximo miércoles 5 de marzo se llevará a cabo un conversatorio donde se despejarán dudas e inquietudes sobre la adjudicación del campo Sacha.