La reacción de la mamá de George Harris tras lo ocurrido en Viña del Mar: “Para que se vayan”

No resultó sencillo para el comediante venezolano George Harris, quien se convirtió en la primera víctima del “Monstruo” de la Quinta Vergara durante la noche inaugural del Festival de Viña 2025 este domingo 23 de febrero.

Este evento desató la controversia debido a las razones que contribuyeron a su fracaso estrepitoso, sumado a varias acusaciones de xenofobia por parte de ciertos asistentes.

Debido a esto, el espectáculo del humorista, quien permaneció alrededor de 45 minutos en el escenario de Viña 2025 sin lograr que un chiste se afianzara, se convirtió en tema de conversación inevitable en todos los programas matutinos y los espacios especiales dedicados al festival.

La reacción de la mamá de George Harris

Después de la presentación de George Harris, una gran cantidad de espectadores venezolanos se enojaron y optaron por dejar la Quinta Vergara, dirigiéndose mayoritariamente hacia los alrededores del hotel donde está alojado el comediante para mostrarle su respaldo.

En ese escenario, Irene Shaw, la madre del humorista que se encontraba con él en Chile, sacó la cabeza por la ventanilla de la furgoneta en la que se trasladaba y ofreció un contundente consejo a sus conciudadanos, sugiriéndoles que “reúnan en dólares para que se vayan. Reúnan en dólares”, instando de esta manera a los ciudadanos venezolanos a abandonar Chile.

Las fotos y palabras de la madre de George Harris se presentaron y analizaron en el programa matutino “Tu Día” de Canal 13. Pamela Leiva, riéndose, comentó de inmediato que “ahí uno entiende por qué él es así po, pero mira lo que está diciendo la mamá, mi mamá hubiera salido a pegarles, mi mami se enoja también”.

Por su parte, el presentador del programa, José Luis Repenning comentó que “esto se transformó en una cuestión pasional, no en una cuestión objetiva, aquí no se trataba de si era venezolano, colombiano, dominicano, eso no importaba. El año pasado, una actriz y comediante tan querida como Javiera Contador, quien ya había triunfado en Viña y es adorada por todos, tuvo una mala noche y fue abucheada”, indicó.