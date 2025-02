Bebé abandonado en México en una bolsa: “Envuélvelo en papel”, se escucha en audios de los padres

Recientemente, se han filtrado audios que revelan las conversaciones entre Lucio “N” y Diana “N”, padres del bebé abandonado en Tultitlán, Estado de México. Estas grabaciones evidencian la planificación y ejecución del abandono del recién nacido, generando una profunda indignación en la sociedad mexicana.

El 11 de febrero de 2025, Diana “N” dio a luz en el baño de la pastelería donde trabajaba. Posteriormente, contactó a Lucio “N” para decidir el destino del bebé. En los audios filtrados, se escucha a Lucio sugiriendo deshacerse del recién nacido y calmándola.

“Entiendo cómo te sientes, sé que te puede tener en shock esto ahorita. Si te creo que se mueve porque quieras o no es una vida y obviamente ya estaba formado, pues ya llevaba rato ahí, yo creo que por eso te daban muchos dolores y sacabas mucha sangre. Es un feto y pues abortaste. Pues tíralo, no queda de otra, envuélvelo en papel” ”, se le escucha decir.

Estas conversaciones evidencian la frialdad con la que ambos abordaron el tema.

Otro audio filtrado detalla los momentos posteriores al abandono, cuando Lucio fue confrontado por los familiares de Diana.

“Me preguntaron qué hice, y cuando me enseñaron el video de cuando dejé al bebé, la señora solo me dijo ‘Quiero que te vayas, no quiero volver a verte’”.

Este enfrentamiento llevó a Lucio a abandonar el domicilio que compartía con Diana.

Actualmente, ambos enfrentan cargos por tentativa de homicidio. Durante la audiencia inicial, Diana “N” rompió en llanto y culpó a Lucio “N” por el abandono del bebé. Sin embargo, las evidencias sugieren la participación activa de ambos en el plan para deshacerse del recién nacido.

¿Qué pasó con el bebé?

El bebé, por su parte, fue rescatado por vecinos y trasladado a un hospital, donde se reporta en estado de salud estable.

La filtración de estos audios ha sido crucial para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los implicados. Las autoridades continúan investigando el caso para garantizar justicia y protección al menor afectado.