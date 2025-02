¿Leonidas Iza apoyaría a Daniel Noboa si sus propuestas son acogidas?

El candidato presidencial Leonidas Iza, en entrevista en Teleamazonas este viernes 14 de enero de 2025, analizó los resultados obtenidos por Pachakutik en las recientes elecciones. El movimiento indígena alcanzó aproximadamente 566 mil votos, lo que representa una disminución significativa frente a los 1,7 millones obtenidos en 2021. Iza destacó que, a pesar de la caída en los resultados, el apoyo a sus propuestas sigue siendo considerable en ciertas zonas del país.

PUBLICIDAD

[ - Lea También: Si fuera un candidato, el voto nulo sería el tercero con más respaldo en Ecuador: “No les creo nada”Opens in new window ]

A pesar de la baja en la cantidad de votos, Iza aseguró que la polarización política ha influido en el escenario electoral y criticó el comportamiento de los exasambleístas de su movimiento, algunos de los cuales cambiaron de partido. Según el candidato, este contexto ha desvirtuado el debate político en el país.

La polarización y su impacto en la política ecuatoriana

Iza enfatizó que la actual polarización ha sido un factor determinante en los resultados electorales y en la orientación de la campaña política. Atribuyó gran parte de la votación de la derecha a una ideología basada en el odio, especialmente hacia los sectores de izquierda. Según Iza, los recuerdos de los conflictos del pasado, como los sucesos de 2015 y las muertes de varios indígenas en 2019 y 2022, han generado un ambiente de confrontación y división en el país.

En este sentido, Iza se mostró crítico con el gobierno actual y con figuras políticas como Daniel Noboa, a quien acusó de beneficiar a intereses privados. El líder de Pachakutik también se refirió a la criminalización de los pueblos indígenas, mencionando casos como el de los 154 de Palo Quemado.

¿Apoyaría a Daniel Noboa si sus propuestas son acogidas?

Sobre las posibles alianzas o acuerdos con otros movimientos políticos, Iza dejó claro que Pachakutik no endosará listas ni apoyará propuestas de figuras de derecha. En cuanto a las ofertas de la socialdemocracia y la derecha representadas por Luisa González y Daniel Noboa, Iza sostuvo que no apoyarían a estos sectores debido a sus posiciones ideológicas, especialmente con respecto a la política neoliberal y extractivista; sin embargo, aclaró que tomarán una postura respecto a uno de los candidatos que van a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2025, y que la decisión será tomada en conjunto, debido a que no se trata solamente de una decisión individual de su persona.

Iza también reafirmó la identidad de izquierda del movimiento Pachakutik, que seguirá defendiendo sus propuestas relacionadas con la plurinacionalidad, la interculturalidad y la crítica al modelo económico vigente. A pesar de las dificultades electorales, Iza afirmó que Pachakutik seguirá luchando por sus ideales y convocando a sus seguidores a mantenerse firmes en sus convicciones.