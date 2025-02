Capturan a objetivo de intermedio valor del Cartel Jalisco Nueva Generación en Pichincha

Gracias a información proporcionada por la línea 131 del Plan de Recompensas, el Ejército Ecuatoriano, con apoyo de inteligencia, ejecutó un operativo en el sector Piedra Fina, cantón Pichincha. En la intervención fueron localizadas dos viviendas, presuntamente vinculadas a José Pinoargote, alias Goyo, señalado como cabecilla de una estructura armada del Cartel Jalisco Nueva Escuela (CJNG), quien presuntamente controla una célula de “Los Lobos” en la zona.

Durante la incursión, los uniformados fueron recibidos con disparos por sujetos armados, quienes huyeron del lugar. No obstante, las fuerzas militares lograron la captura de Darwin Antonio P. B., alias Pato, identificado como un objetivo de intermedio valor, junto a Ariel Adrián C. B. y Pablo Leonidas C. C. Se presume que los detenidos forman parte del grupo delictivo "Los Lobos", señalado por hechos violentos en la zona.

Capturan a objetivo de intermedio valor del Cartel Jalisco Nueva Escuela en Pichincha. Imagen: Cortesía

Decomiso de armas y municiones en el operativo

En el lugar se incautó armamento y material balístico:

1 repetidora

1 munición calibre 12 milímetros

11 municiones de diferentes calibres

1 chaleco antibalas

3 pistolas

1 alimentadora

1 escopeta artesanal calibre 12 milímetros

Las evidencias fueron entregadas a las autoridades competentes, mientras que los detenidos fueron puestos a órdenes de la justicia para los trámites legales correspondientes.