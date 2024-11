Gobierno se pronuncia sobre caso del fotógrafo señalado de presunto acoso sexual

El Ministerio del Interior se pronunció en relación a las denuncias realizadas por usuarios en redes sociales sobre la difusión de contenido que atenta contra la integridad de las mujeres y personas menores de 18 años, por parte de un conocido fotógrafo, oriundo de Machala. Varias figuras públicas ecuatorianas y estudiantes lo expusieron públicamente por presunto acoso sexual.

“Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Ciberdelitos, junto a la Policía Nacional, reafirmamos nuestro compromiso por la defensa de los derechos de las mujeres, las víctimas y sus familias”, se lee en un comunicado. Asimismo, se ha dispuesto de canales respectivos para brindar atención a quienes que puedan ser víctimas de violencia sexual digital. Puede contactarse con la línea 1-800 335 486 (DELITO) para las denuncias respectivas.

El caso

A través de Instagram publicaron varias imágenes de chats en los que las mujeres afectadas cuentan cómo presuntamente este sujeto aprovechaba su rol como profesional para obtener imágenes y videos privados de ellas. De acuerdo con los relatos, el sujetosolicitaba sus claves de iCloud bajo pretextos como la necesidad de actualizar su computador.

Supuestamente, les pedía fotos en posiciones sexuales y audios de contenido explícito e incluso imágenes en lencería asegurando que era parte de su “portafolio” de trabajo.

Captura de pantalla sobre los relatos de algunas de las afectadas por el fotógrafo. (Captura de pantalla)

Las publicaciones se han viralizado y algunas autoridades, como la ministra de la Mujer, Arianna Tanca, se solidarizaron con las presuntas víctimas. Hasta ahora, van más de 200 testimonios recopilados en comentarios, entre los cuales están los de las actrices Paula Lituma, Gigi Mieles y Viviana Salame, la cantante Mar Rendón y la presentadora de televisión Michela Pincay.

De hecho, Pincay hizo un en vivo en su cuenta de Instagram para hablar del tema con sus seguidores. “Este en vivo va a ser breve, pero es un en vivo muy necesario. La verdad es que todavía me impresiona un poco todo lo que ha pasado, porque ni por aquí me lo imaginé”.

“Hoy, cuando me enviaron la publicación en la que decían que el chico había hecho un montón de cosas, que tenía un Telegram al que mucha gente se unía pagando para enviar fotos de chicas, se los juro que me da un infarto. Ahí voy a parar, porque me voy a poner a llorar”, manifestó Pincay.

Ella además expresó en el programa matutino De casa en casa, del cual forma parte como presentadora, que el acusado es un “depredador total”.

Además, la universidad donde supuestamente estudia el presunto acosador ya se pronunció sobre el caso también y comunicaron una serie de declaraciones para su comunidad.

“En respuesta a las preocupaciones y dudas, así como al malestar expresado por miembros de nuestra comunidad universitaria, enfatizamos nuestro total rechazo a todo acto de violencia y abuso de cualquier tipo”.