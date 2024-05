Gabriela Sommerfeld sobre las declaraciones de Verónica Abad: “está todo el rato actuando en contra del Ecuador”

En una reciente entrevista la canciller del Ecuador, Gabriela Sommerfeld, criticó las recientes declaraciones de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, sobre la función que le tocará asumir como presidenta de la República, una vez que Daniel Noboa culmine su periodo.

“Coincido con presidente. Es un acto de deslealtad, no solo con el Gobierno, sino con todos los ecuatorianos. No sé que parte de la Constitución no se ha entendido. Le da la potestad al presidente de designar o determinar las funciones que debe ejercer la Vicepresidenta. Es así que el presidente decidió a través de un decreto que iba a ejercer las funciones de embajadora de Ecuador en Israel”, señaló la canciller en una entrevista con Radio Sucesos.

Asimismo, agregó: “en vez de ser agradecida y ejercer las funciones para las cuales fue designada, está todo rato actuando en contra del Ecuador y cuestionando nuestra decisión. Es algo increíble...”

Sobre que si la Cancillería hará algo

Respecto a esto, Sommerfeld señaló que hay una práctica que no es de este Gobierno, en donde los embajadores no se pueden pronunciar sobre temas del Ecuador, ya que es una tarea de la Cancillería.

“Hemos enviado cartas a la vicepresidenta mencionando que no puede expresarse sobre asuntos del Ecuador a Israel, pero ha hecho caso omiso a eso. Por otro lado, dentro de la Ley de Servicio Exterior se estipulan claramente que tiene que promulgar, vender la imagen positiva del Ecuador en los lugares donde están”, señaló la canciller.

Asimismo, dio a conocer que el día de ayer se le envió una comunicación recordándole que tiene que cumplir con las funciones que le fueron puestas por medio de un decreto.

