Alcalde de Santo Domingo advierte con ortigar a agentes que hacen operativos sin autorización.

Wilson Erazo, alcalde de Santo Domingo de los Tsáchilas, advirtió con ortigar a agentes que hacen operativos sin autorización. Esto en el marco del pedido a las autoridades correspondientes para que hagan cumplir el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado y dispongan el inmediato retiro definitivo de los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), de la jurisdicción cantonal de Santo Domingo.

“Debo manifestar que han pasado 28 meses desde que la Procuradoría General del Estado ratificó el convenio donde nos entregó las dentro del cantón por parte del Ministerio de Obras Públicas, la Agencia Nacional de Tránsito, la Empresa Pública Municipal de Santo Domingo para el retiro definitivo de los señores agentes de control de tránsito de la CTE”, expresó Erazo.

Asimismo, señaló: “antes la negativa de este último pronunciamiento previo a tomar las acciones junto a mi pueblo, junto a la transportación, no habíamos querido llegar. Pero ya he solicitado que me den embarcando un camión de ortiga, para que desde el día lunes, ortigar las manos de quienes hacer operativos sin mi autorización en la jurisdicción de mi cantón”.

“Aspiro que las autoridades pertinentes hagan cumplir y dispongan el inmediato retiro de de los señores agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Muchas Gracias”, finalizó la autoridad.

La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) está encargada de los operativos de control viales a nivel nacional. Sin embargo, con las declaraciones del burgomaestre de Santo Domingo se espera que los agentes de esta entidad estatal ya no se presenten en la zona cantonal, bajo el pedido de Erazo de hacer cumplir lo establecido hace meses.

Asimismo, exhortó al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) a firmar con urgencia un convenio para la adecuación y reparación de la ruta Santo Domingo-Las Mercedes, incluido el puente sobre el río Toachi, que se encuentra en mal estado.