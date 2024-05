¿Quién es Ronny Aleaga, el hombre que provocó la ira de Diana Salazar y su abandono de la Asamblea Nacional?

La fiscal Diana Salazar se retiró de la mesa legislativa, en la Asamblea Nacional, porque quisieron involucrar un tema que no estaba en la orden del día. La molestia de la autoridad se dio cuando Pamela Aguirre mencionó que se iba a tratar sobre el caso Metástasis.

PUBLICIDAD

“En concurrido acá para responder tres puntos. Estamos respondiendo con temas relativos, con meterle la mano a la justicia y por lo que puedo entender, si se trata del mismo ciudadano (Ronny Aleaga) que se encuentra investigado y sobre quien pesa una orden de prisión preventiva en el caso Metástasis, caso por el cual no he sido llamada. Me va a disculpar, he respondido las preguntas, pero si ustedes dan paso a esto yo me voy a retirar”, comentó Salazar.

Pese a la salida de Salazar, así como la posición de dar por terminar la sesión por legisladores de la Comisión de Fiscalización, la presidenta de la cita Comisión decidió continuar con la ponencia de Ronny Aleaga vía telemática.

Recomendados:

‼️#ATENCIÓN|"¡NO ME VOY A PRESTAR PARA EL SHOW!!"



📍 Fueron las palabras de la Fiscal Diana Salazar al abandonar la sala tras el pedido de Lenin Barreto de recibir a Ronny Aleaga de manera digital para poder declarar referente al Caso Metástasis. pic.twitter.com/gNiLZdxAZw — 🚨ALERTA ECUADOR🚨 (@AlertaEcuador7) May 13, 2024

¿Quién Ronny Aleaga?

El exasambleísta guayaquileño fue vinculado en el caso Metástasis, en el que se investiga una presunta red de delincuencia organizada. Aleaga, que fue asambleísta del correísmo, fue vinculado a la investigación de este caso el 15 de marzo de 2024.

Información de Fiscalía apunta que Aleaga tenía el siguiente fin: silenciar a la persona que representaba la principal fuente de revelación de sus actividades delictivas. Se refería al excandadiato Fernando Villavicencio.

La Fiscalía dice que Ronny Aleaga habría abusado de sus facultades fiscalizadoras como asambleísta “al solicitar información sobre posibles investigaciones previas que la Fiscalía habría iniciado contra Xavier Jordán”.

Aleaga aseguró que se defenderá “con todas las herramientas que me asiste la ley, porque tengo un hijo, unos padres y una familia que hoy es perseguida por la revancha personal de la señora Fiscal”. Según el acusado, no hay pruebas que demuestren las acusaciones en su contra y que todo esto se basa en “diferencias personales” entre Diana Salazar y él.