El Gobierno de Perú clasificó a las personas trans y intersexuales como enfermos mentales

El Gobierno de Perú de Dina Boluarte aprobó el viernes, 10 de mayo de 2024, el Decreto Supremo 009-2024, donde clasifica como una categoría de trastorno mental a la identidad de género y orientación sexual, provocando un amplió rechazo por parte de los grupos que defienden los derechos de género y LGBT.

Irónicamente, un viernes 17 de mayo, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) hace 34 años, quitó a la homosexualidad de la lista de Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE). Esta lista es reconocida por más de 130 países actualmente, convirtiéndose así como el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. En vísperas de esta fecha el Gobierno peruano aprobó dicho decreto, documento firmado por la presidenta de la República, Dina Boluarte; el ministro de Salud, César Vásquez; y el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, no obstante, la congresista Flor Pablo presentó inmediatamente una solicitud para derogar este decreto supremo comentando que es un retroceso de derechos y una burla para las personas que han luchado por los mismos.

La reacción por parte de la Comunidad

Este decretó es rechazado totalmente por las distintas comunidades defensoras de derechos de género y LGBT, pues son víctimas de ataques constantes generados por los altos niveles de violencia homofóbica, transfóbica y de género.

La presidenta de la organización de mujeres trans, Féminas Perú, Leyla Huerta, se manifiesta: “Esta medida del MINSA lo que tiene detrás es toda una política de exterminio de las personas trans. Buscan clasificarnos como enfermas para no darnos ciudadanía en este país. No darnos cambio de nombre, no darnos derecho al trabajo, no darnos derecho a la identidad. Esto que ha hecho el Ministerio de Salud fomenta la violencia hacia las personas trans, porque quiere contribuir con la narrativa de que no somos personas sujetas de derecho, quiere colocarnos como personas enfermas”.

Varias comunidades se han unido y se encuentran tomando acciones para derogar este decreto y pedir que el Sistema Nacional de Salud se actualice e implemente el CIE-11, todas estas acciones irán acompañadas de movilizaciones en las calles.