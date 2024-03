Ruben Cherres pidió ayuda a Danilo Carrera para calificar el ascenso del general Víctor Araus en la Policía.

La Fiscalía General del Estado hizo público los chats que son parte del expediente del Caso Encuentro, un entramado criminal que pretendía obtener réditos económicos indebidos valiéndose de su posición cercana con la política. En estas evidencias constan conversaciones del celular de Rubén Cherres, quien apareció asesinado en julio de 2023 y era un hombre cercano a Danilo Carrera, cuñado del expresidente de la República, Guillermo Lasso.

El Caso Encuentro también es conocido como León de Troya y, de acuerdo a la Fiscalía, se investiga una presunta estructura criminal de corrupción que habría operado entre el sector público y privado, en el cual se encuentra procesado Danilo Carrera y otras personas más por presunta delincuencia organizada. De acuerdo a los documentos liberados este lunes por la cartera de Estado, hay conversaciones entre Cherres y Carrera.

En estos chats, Cherres es identificado por Fiscalía como ‘HD Petrolero 847′. En uno de los diálogos se evidencia amistad, confianza. Cherres trata a Carrera de “compadre” y le pidió ayuda para que califiquen el ascenso del general Víctor Araus en la Policía, quien actualmente se encuentra en servicio pasivo. Allí se señala que Araus se reunió con el cuñado del expresidente Lasso en su casa. Y también que Cherres le insistía con el ascenso.

Rubén Cherres, asesinado en Punta Blanca (Twitter)

Conversación en Cherres y Danilo Carrera

Danilo Carrera: “alo (sic)”

Ruben Cherres: “qué fue compadre”

Danilo Carrera: “todo bien. Oye nos vemos ahora”

Ruben Cherres: “para tomarnos el trago de siempre por su puesto”

Danilo Carrera: “si si ya”

Ruben Cherres: “a qué horas vas?”

Danilo Carrera: “seis y media”

Ruben Cherres: “ya ya seis y media, pero no me tengas ahí esperando”

Ruben Cherres: “este óyeme lo que te voy a decir no sé si tengas una pluma. Eh te acuerdas de nuestro amigo, el general que fue hablar contigo Victor”

Danilo Carrera: “eh cuál dices?”

Ruben Cherres: “el general amigo que fue hablar a tu casa Víctor Víctor Araúz (sic)”

Danilo Carrera: “ah claro claro”

Ruben Cherres: “claro ya él te va a llamar él te va a llamar agradecer. Él te va llamar así que me pidió tu contacto. Ya el gobernador también ya lo pidió y todo como te dije el otro día que ahí está también haciendo los acuerdos”.

Continuación de la conversación

Danilo Carrera: “alo (sic)”

Ruben Cherres: “qué fue compadre como vas”

Danilo Carrera: “bien compadre bien. Estoy yendo para para donde Guillermo, ahorita ya llego”

Ruben Cherres: “ah que chévere, que chévere. No te olvides de hablar el tema de Víctor A.”

Danilo Carrera: “no no no ya”

Ruben Cherres: “es importantísimo solamente que sean legales que lo califiquen a él y que el gobernador lo quiere para que tengas claro”

Danilo Carrera: “de acuerdo”

Ruben Cherres: “ya le pasó también el gordo el mensaje al César Monge. Ya pues compadre entonces jugamos el domingo”

Danilo Carrera: “jugamos el domingo seguro”

Ruben Cherres: “ya compadre entonces domingo confirmado”

Danilo Carrera: “domingo confirmado correcto”

Ruben Cherres: “te vuelvo a repetir no te olvides el tema Víctor, un abrazo”

En inicios de 2023, el general en servicio pasivo señaló que se reunió con Cherres y Carrera en busca de su ascenso en la Policía Nacional. Víctor Araus habría solicitado una reunión con el presidente Guillermo Lasso, por lo que buscó a su cuñado para concretarla. El uniformado aseguró que el entonces ministro de Gobierno, César Monge, le habría dicho que debía reunirse con ellos.