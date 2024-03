Kate Middleton se reunió en privado con el rey Carlos III antes de anunciar sobre el cáncer

La princesa Kate Middleton y su suegro el rey Carlos III se reunieron en privado antes de que ella notificara el viernes pasado que tiene cáncer.

El dato lo reseñó People en base a lo revelado por una fuente anónima, quien indicó que la reunión entre ambos fue el jueves durante almuerzo y que allí hablaron sobre la condición de ella, quien ya estaba comenzando el tratamiento.

El citado medio destaca que la princesa y el rey siempre se han llevado bien y que tienen un fuerte vínculo, algo que quizá se fortalezca por la situación de salud que están pasando con el cáncer. Además, presentó lo expuesto por la autora Sally Bedell Smith, escritora del libro, ‘George VI and Elizabeth: The Marriage That Saved the Monarchy’, quien dijo que “siempre ha tenido un vínculo muy bueno con ella… Está interesada en las cosas artísticas y aprecia el arte y la cultura, por lo que tiene afinidad con el Rey por eso”.

Recomendados

Smith destacó que el diagnóstico de cáncer de los dos “no puede sino acercarlos. Es una fuente de tranquilidad y consuelo para ambos”, mientras que otra fuente de la casa real manifestó que es “una experiencia de salud común”.

¿En qué consiste el tratamiento que recibe Kate Middleton?

Kate Middleton - reprodução

La princesa Kate Middleton informó sobre su diagnóstico de cáncer tras la cirugía abdominal que le hicieron en enero pasado, pero no especificó dónde le detectaron la enfermedad.

Lo único que dijo es que comenzó tratamiento con quimioterapia preventiva, pero ¿En qué consiste esto? Cuídate Plus explicó que la quimioterapia son los fármacos que se administran para tratar las enfermedades cancerígenas o neoplásicas con el fin de impedir que las células cancerosas se reproduzcan.

Carmen Guillén Ponce, oncóloga en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, y María José Molina Garrido, oncóloga en el Hospital General Virgen de la Luz, en Cuenca, ambas miembros de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), explicaron al citado medio que la quimioterapia preventiva como la que están aplicando a la Princesa de Gales “se administra generalmente después de un tratamiento principal como es la cirugía, para disminuir la incidencia de diseminación a distancia del cáncer”.